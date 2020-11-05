新冠肺炎．11.5｜增7宗6輸入1本地　再有患者逝世累計107人死

本港新冠肺炎疫情反覆，截至今日（5日）凌晨，本港新增7宗確診個案，累計確診人數達5,356人。新增個案中，有6宗屬外地輸入個案，餘下1宗為本地無源頭感染個案。患者為40歲從事飛機維修工程男子，曾與家人到元朗448農莊過夜，兩名小朋友分別就讀天水圍靈愛小學，以及錦田（聖公會）聖約瑟堂幼稚園，當局已通知學校，需要停學兩日，已安排派樽及要求校方消毒。至於患者家人亦有發燒、喉痛病徵，已接受檢測，兩名小朋友初步陰性。

張竹君表示，無源頭患者工作期間曾與機組人員接觸，聽聞接觸的機組人員中，有確診個案，詳情仍在調查。若最後證實曾與確診者接觸，該宗個案會變成關連個案。另外，初步陽性個案少於10宗。

食物及衞生局今日（5日）開始一連三天安排檢測承辦商「Prenetics Limited」前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶。市民可於上午10時至下午5時前往索取及交回樣本瓶，費用全免。

確診大廈食肆｜40歲飛機維修員足跡遍多區 曾到元朗私家醫生求醫

【20:14】瑪嘉烈醫院發言人公布，一名確診病人今日離世。

新冠肺炎｜敬福護理院78歲確診男院友不治 港累計107人死

該名死者是一名78歲有長期病患的男病人（個案編號：3585），因確診染疫於8月2日入住明愛醫院，其後於8月4日轉送至瑪嘉烈醫院接受進一步治療。病人治療期間病情持續惡化，延至今日下午4時26分離世。患者是深水埗順寧道敬福護理院的院友。

連同上述個案，至今共有106名確診病人於公立醫院離世，加上一名入院前已死亡確診病人，本港至今累計有107確診患者死亡。

三間門診設自動機派樣本包 首天上午派90個 醫管局︰會檢視

【17:02】醫管局3間普通科門診診所今日（5日）起試用自動派發機，派發本檢測包裝。醫管局指，首日上午透過自動機共派發了90個樣本包。至於會否延長自動機服務時間至24小時，當局指，由於派發機位置須跟從建築物關門時間，故有時間限制，但會再檢視運作及環境。

今日新增7宗確診，其中6宗外地輸入，1宗本地感染無源頭。（高仲明攝）

【16:48】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報9宗個案，無病人離世。有8名病人康復出院。目前尚有87名確診病人留醫，當中有8人情況危殆，3人情況嚴重，76人情況穩定。負壓病床數目是1,097張，使用56.5%；負壓病房數目是619間，使用率65.6%。

張竹君表示，無源頭患者為飛機維修工程人員，患者報稱曾接觸貨機的機組人員，會再調查會否為關連個案。（高仲明攝）

40歲飛機維修員確診源頭未明 傳染期曾帶子女到多區參加足球訓練

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增7宗確診，累計個案增至5,356宗。當中6宗屬輸入個案。至於本地感染個案則有1宗，屬無源頭個案。患者為40歲從事飛機維修工程男子，居於錦田水流田村。曾與家人到元朗448農莊過夜，亦曾到過MegaBox玩具反斗城。兩名小朋友分別就讀天水圍靈愛小學，以及錦田（聖公會）聖約瑟堂幼稚園，當局已通知學校，需要停學兩日，已安排派樽及要求校方消毒。至於患者家人亦發燒、喉痛病徵，已接受檢測，兩名小朋友初步陰性。

事主傳染期沒有上班，但曾帶小朋友到多區球場參加足球培訓班，期間曾戴口罩觀賽。他們參加的足球培訓班，已聯絡派樽，若多人確診，可能要檢疫。張竹君表示，無源頭患者10月27日最後上班，工作期間曾與機組人員接觸，聽聞接觸的機組人員中，有確診個案，詳情仍在調查。若最後證實曾與確診者接觸，該宗個案會變成關連個案。

【13:30】屬於梅窩海景渡假樂園Staycation群組，包括一名參加者，以及一名參加者朋友的同住家人，屬第三代傳播。食衞局安排流動車輛從今日（5日）起，一連三天於梅窩派發及收集樣本瓶。有貝澳居民特意到梅窩取樽，指東涌開往梅窩的巴士有大批遊客乘搭，對此感到擔心。亦有梅窩居民指，明白市民外遊心情，不能阻止他人到梅窩渡假。

新冠肺炎｜梅窩流動車遲大到市民一度鼓躁 取樽市民未憂遊客續來

【13:00】新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布，檢測承辦商今日起一連三天派出流動車輛前往梅窩、大圍派發和收集樣本樽，方便和鼓勵當區居民，或自覺感染風險較高的人士接受病毒檢測。有大圍街坊指，近日有內地妓女確診，據報潛伏期在大圍工作，不排除會引致社區隱形傳播鏈，「個女服務員做過咁多單case，可能男士接觸惹到都唔肯出嚟。」但認為，各社區亦會出現隱形患者，不會因此特別擔心，會做檢測以策安全。

檢測流動車駐大圍三日 街坊憂內地妓女惹隱形傳播 檢測以策安全

【11:30】消息指，本港今增8宗新型肺炎確診個案，至少1宗屬源頭未明本地個案，料將設疫情記者會。

新冠肺炎｜聖公會天水圍靈愛小學有家長確診 學校今明停面授課堂

【09:45】 聖公會天水圍靈愛小學一名家長確診，學校決定今日(5日)及明日(6日)暫停面授課堂。校長孔偉成接受查詢時表示，學校於昨晚接獲家長通知證實確診，其兒子在校內就讀二年級，已被列為密切接觸者，因此校方即時通知法團校董會及家長，並決定停定面授課堂；校長孔偉成指，學校是否需進一步停止面授課堂14日，仍要留待該名學生的檢測結果。

據了解，該名家長另有一名年幼子女在元朗區內幼稚園就讀，該校亦已決定停止面授課。

旅遊氣泡｜自費社區檢測240元 承辦商：政府無補助難傚澳門100元

【09:30】港府早前宣布設立4間長期的社區檢測中心，便利市民跨境出行，市民每次檢測定價已劃一敲定為240元，包括檢測費及檢測結果證明，料月中啓用。

承辦商之一、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶今(5日)於港台《千禧年代》受訪時表示，有別於澳門，政府並無提供補助，遂難以調低至澳門的檢測費​100元，他又估算，按目前定價，倘人流每日少於300至400人，相信會蝕本。

教育局免費為幼園、中小學教職員檢測 小學校長會：學界普遍歡迎

【09:00】教育局今日（11月3日）公布，由下星期一（9日）起，免費為幼稚園包括幼稚園暨幼兒中心、中小學及特殊學校的教職員，分批安排病毒檢測。資助小學校長會名譽主席張勇邦今(5日)於港台《千禧年代》受訪時表示，學界普遍歡迎是次安排，所有會和學生接觸人士均可自願參與，包括教職員、興趣班導師、校巴司機等，但他指現階段難估計反應，亦提醒指非所有人有意檢測，呼籲校方勿施加壓力。

教育局暫未安排全日復課，張勇邦指，局方已承諾如有定案，會不少於4星期前通知業界。

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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昨日總覽：新冠肺炎．11.4｜梅窩Staycation群組爆第三代傳染 多一患者死亡

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承辦商周五起向酒吧員工派樣本瓶 酒吧區設流動車輛予顧客取樽

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政府指11月5日起一連三天安排檢測承辦商Prenetics Limited前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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