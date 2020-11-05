新冠肺炎｜聖公會天水圍靈愛小學有家長確診　學校今明停面授課堂

（Google地圖截圖）

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

聖公會天水圍靈愛小學一名二年級學生的家長確診，學校決定今明兩日（5日及6日）暫停面授課堂。校長孔偉成確認有關消息，透露該家長於昨晚（4日）得悉自己確診並通知校方，校方隨即決定暫停面授課堂及校內活動，至於需否停課14日，則視乎該學生的病毒檢測結果。

據了解，該家庭住在元朗，另有一名年幼子女就讀同區一間幼稚園，據指該校亦暫停面授課堂。

聖公會天水圍靈愛小學向家長發通告透露，一名學生家長通知已被當局列為初步確診新型肺炎個案，該學生及母親被列作緊密接觸者，按教育局指引，法團校董會同意學校停面授課堂兩日。

校長孔偉成接受查詢時表示，學校於昨晚接獲家長通知證實經覆檢後已確診，其兒子在校內就讀二年級，已被列為密切接觸者，故即使校方未收到衞生防護中心的通知，已即時通知法團校董會及家長，並決定暫停面授課堂及校內活動兩日，改為網上學習。

至於需否進一步停止面授課堂14日，孔透露，該名學生將於今日接受病毒檢測，需等候其檢測結果再作決定。

他續指，學校本周五及周六均無課外活動，料不會有學生返校，校園將徹底消毒清潔。

據了解，該名家長住在元朗區，另有一名年幼子女在元朗區內幼稚園就讀，該校亦已決定停止面授課堂。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

+10
+10
+10
新冠肺炎.最新｜消息：增8個案一源頭不明　天水圍有小學家長確診
新冠肺炎｜朗屏邨70歲翁留院三個月不治　累計106名確診病人離世
新冠肺炎｜中小幼教職員病毒檢測　楊潤雄料日驗50校明年1月完成
新冠肺炎｜民政局約四成半內地交流團延後　6,000參加者受影響
新冠肺炎｜今增兩宗本地感染　梅窩Staycation群組現三代傳播　
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。