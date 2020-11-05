鏗鏘集編導被捕｜運輸署長羅淑佩「惹火」　過去曾限網媒選民查冊

港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲周二（3日）被警方重案組上門拘捕，指她查車牌作虛假陳述，用於不符合聲明所指的用途，涉違反《道路交通條例》。是次「查冊」風波，除了警方備受批評，運輸署亦成「箭靶」，之前有消息指，警方去年關注查車牌系統，運輸署去年10月修改申請表，至近日首次有記者因而拘捕。 現任運輸署署長羅淑佩於今年9月才轉任署長一職，不過翻查資料，她之前出任政制及內地事務局副秘書長時，已曾涉「查冊」爭議。當時警察隊員佐級協會申請禁止公眾查閱選民登記冊，法院裁定傳媒可獲豁免；惟羅去信法院，表明只容許新聞處新聞發布系統的登記傳媒，准查閱選民名冊，變相削弱傳媒監察選舉功能，引起記協及多間網媒不滿。

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去年10月有消息指，警方為公眾可透過「查車牌」系統，獲得登記車主資料，因而向運輸署表達關注。當時運輸署稱，會繼續與警方溝通，在現行法律框架下，探討改善空間。同月，運輸署修改了查詢車輛登記資料的申請表，舊版本的申請查冊理由，原可選擇「其他」一項，惟新版只餘下「其他有關交通及運輸的事宜」。

申請表修改至今約1年，警方以蔡玉玲查車牌時違反聲明而拘捕，事件引起新聞界譁然，認為是打壓新聞自由。惟今次政府收緊「查冊」自由事件已非首次，而且事件亦涉及現任運輸署署長羅淑佩。

羅淑佩於1989年7月加入政府，2016年9月任政制及內地事務局副秘書長，直至今年9月9日接任運輸署署長。她在任政制局時，正值反修例風波，當時出現警員被「起底」，警察員佐級協會曾入稟法院，要求禁止選管會，披露載有選民資料的選民登記冊予公眾，法院初時判敗訴；之後員佐級協會申請上訴，取得臨時禁制令，香港記者協會遂介入訢訟，最終法庭容許傳媒有權查閱登記冊。

雖然法庭容許傳媒查閱選民登記冊，不過此時羅淑佩就以政制局副秘書長身份去信法院，稱僅容許於政府新聞處登記的傳媒查閱登記冊，相關做法變相篩選傳媒。記協當時已去信特首，批評此舉削弱傳媒監察選舉功能，而且變相推出記者發證制度。同類的「傳媒篩選」，之後再度出現，警方今年9月，再跟從同一標準，本地傳媒中，只認可已登記新聞處新聞發布系統的傳媒機構。

除了政制局，羅淑佩在任運輸署署長前，曾任職多個決策局及部門服務，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室及前貿易署，並於2007年3月至2009年8月出任環境運輸及工務局首席助理秘書長（運輸）（後改稱運輸及房屋局首席助理秘書長（運輸）），於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員。

翻查資料，她在任旅遊事務署時，由該署負責的盛事基金，曾被審計處批評帳目混亂，跨大成果。廉政公署更曾向該署發信，質疑基金是否需運作。之後立法會帳目委員會召開聆訊，羅淑佩當時承認，未有將廉署關於基金是否延續的報告，交予基金評審委員會考慮，只轉交當中的建議。