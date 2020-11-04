港台鏗鏘集編導被捕｜涂謹申指建制媒體常查冊　質疑選擇性執法

港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲因採訪「721元朗事件」時，涉因查車牌取得車主個人資料，涉嫌違反《道路交通條例》昨日（3日）被捕。警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（4日）表示，有關拘捕非針對個別行業或節目，又指昨日行動非高調，強調法律條文寫得非常清晰，希望公眾明白條例規定，如有人犯法，警方接獲報案就必須執法。 民主黨立法會議員涂謹申回應指，《基本法》保障新聞自由，認為若政府在警方採取行動前不知情，有關主事官員應提出修改相關法例，檢審法例細節會否違反新聞自由。

毛孟靜：執法行動令人震驚

涂謹申指，不論左、中、右的媒體一直沿用查冊方式報道新聞，惟警方的執法行動僅針對香港電台和「721事件」的報道，令社會有理由相信警方的行動是要報復港台揭露真相，因此要透過上門拘捕「做大龍凰」，震懾港台和其他記者。

他質疑，若政府事前不知警方採取有關違反新聞自由的行動，如今主理涉及新聞自由的政策局官員，應提出修改相關法例。

曾任記者多年的立法會議員毛孟靜形容執法行動令人震驚，她指記者的採訪自由一直受到保障，查冊也是一直沿用的報道方式，批評警方的執法行動完全不考慮記者在採訪時的法律豁免，做法可恥。