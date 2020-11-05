鏗鏘集編導被捕｜多個傳媒工會斥警拘蔡玉玲　質疑打壓新聞自由

港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲周二（3日）被警方重案組上門拘捕，涉與專題報道《7.21誰主真相》有關，指她查車牌作虛假陳述，用於不符合聲明所指的用途。事件引起引起新聞界譁然。港台節目製作人員工會今日（5日）表示，工會已經要求管方介入，向蔡玉玲提供支援，並發起網上聲援行動。工會並指出，政府透過行政手段，在查冊表格中取消用途聲明的「其他」選項，促請當局必須加入「新聞用途」。多個傳媒工會指出，查冊是傳媒慣用做法及為監察社會重要工具，過往均有助揭發權貴醜聞。

鏗鏘集編導蔡玉玲查車牌被捕，引起新聞界譁然。（鄭子峰攝）

記協主席楊健興表示，新聞自由於香港是相當重要，惟本港新聞自由指數跌至新低，原因包括傳媒認為獲取資訊更難。楊健興指，特首林鄭月娥曾承諾任內落實資訊自由法惟「走數」。

保安局局長李家超昨（4日）稱，查冊安排要取得平衡。楊健興反駁有關說法，指現時警方是引用《道路交通條例》作控告，而非《私隱條例》，而《私隱條例》中列明新聞報導獲豁免，促李家超停止將事件扣上私隱及「起底」問題，「實際上都無見到這種查冊被傳媒濫用個案。」傳媒查冊的用途是符合公眾利益。

楊健興又稱，如警方檢控時，不考慮新聞用途及公眾利益，變相是政治打壓，令傳媒受壓。記協已就司法覆核事宜，徵詢法律意見。

明報職工協會、眾新聞工會、壹傳媒工會指出，查冊包括車牌、土地、公司註冊等，均是傳媒慣用做法及重要工具，過往均有助揭發權貴醜聞，如律政司司長鄭若驊住宅涉僭建、財政司司長陳茂波新界東北囤地風波、政府為疫情直接委聘的檢測商，沒有經營醫務化驗資格等報導。上述工會指出，傳媒處理查冊所得資料時，恪守原則及自律，是在嚴謹調查中作為核實用途，與報導無關的個人資料，並不會刻意公開，與「惡意起底」完全沾不上邊。