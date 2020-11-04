港台鏗鏘集編導被捕｜李家超引舊案作例　大律師指兩案出發點不同

港台電視新聞節目《鏗鏘集》編導的蔡玉玲昨（3日）遭警方拘捕，被控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪。警察公共關係科總警司郭嘉銓，今日（4日）表示，拘捕行動「不是針對個別行業或節目」。保安局局長李家超亦引今年8月，另一宗涉及車牌查冊，涉違反《道路交通條例》的案件，指對方非新聞工作者，辯稱警方做法一致。 《香港01》翻查今年8月該宗案件，涉事男子被指收取報酬，將查冊所得資料在不同的社交媒體平台上披露，情況與蔡玉玲將查冊資料作新聞用途不同。有大律師指，兩宗案件所涉罪行表面上是相同，但兩人出發點並不一樣，無論從《道路交通條例》或《個人資料私隱條例》都存有爭拗點。車輛查冊申請表格內容，亦於去年10月才更新，故無任何案例可循，他們相信案件或會上訴至終審法院，待釐清相關法律原則。

11月3日，製作《鏗鏘集》7．21元朗事件的節目編導蔡玉玲被捕，有人上前擁抱她。（資料圖片／羅君豪攝）

《鏗鏘集》去年及今年七月分別製作《721元朗黑夜》及《7.21誰主真相》的專題，警方昨日（３日）以涉嫌違反《道路交通條例》拘捕有份參與該節目製作的編導蔡玉玲。蔡被控兩項為取得道路交通條例下的證明書，而作出虛假陳述罪。

李家超今日回應事件時指，查冊需按法律規限去進行，案件涉作出虛假聲明行為，因此當事人需為行為負責。他又指，今年8月有另一宗涉及車輛查冊，涉違反《道路交通條例》案件，該案受查人士不是新聞工作者，辯稱警方「並非針對個別行業」。郭嘉銓今日接受電台節目訪問時，亦曾以同一理由作解釋。



8月案件 51歲男子涉違反《個人資料私隱條例》

惟李家超所提及的案件所涉控罪，與蔡玉玲並不完全相同。翻查8月的報導，8月該宗個案中，涉事51歲男子疑收取報酬，將1,200份透過車輛查冊所得個人資料，包括車牌號碼、車輛登記資料、車主姓名、住址、身份證號碼等，於不同社交媒體平台披露，違反《個人資料私隱條例》的「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪。當時警方指，他亦可能干犯「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪或「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪。

至於蔡玉玲，她則是為控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪。

根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》，運輸署署長須向申請人提供申請的資料。

運輸署長必須向申請人發放資料

法政匯思成員、大律師何旳匡稱，兩宗案件性質可說是類同，「都係明知而作出虛假嘅聲明」，惟根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》，任何人只要向運輸署繳交45元後，運輸署署長必須向申請人發放於車輛登記冊上的資料，規例並無要求申請人要解釋申請原因或陳述用途，直言《道路交通(車輛登記及領牌)規例》是「無要求、無權力（咁做）」。

何旳匡進一步解釋，運輸署加入這部分聲明，原因是《個人資料私隱條例》施加的限制。雖然申報目的與真實不符是作出虛假聲明，但是《個人資料私隱條例》下，新聞報導卻有豁免，「個目的係為咗新聞報道去披露，可以獲得豁免」，故今次案件是存在爭拗點。

在2017年（上圖），在發給車輛登記細節證明書的申請表中，申請理由除了可選擇「進行法律程序」、「買賣車輛」外，亦可選擇「其他」並述明。不過，在2019年10月（下圖），卻更改成「其他有關交通及運輸的事宜」。

另外運輸署去年10月19日修改車牌查冊申請表格登記，將申請用途選項的「其他」一項，修改為「其他有關交通及運輸的事宜」，使新聞機構以採訪或新聞報道為目的進行查冊時，無法如過去選擇「其他」的選項。

何旳匡坦言，由於運輸署於去年才修改申請表，過去無任何案例是記者因查冊被控告作出虛假陳述罪，若案件在未來上訴至終審法院，便會成為新的案例。

盼法庭釐清「新聞自由」、「公眾利益」的法律原則



另一名大律師陸偉雄也認為，兩宗案件中的當事人透過車輛查冊所得的個人資料用途並不同，「一個人喺收錢搵資料『起底』，一個係為咗做新聞嘅公眾利益。出發點係兩碼子嘅事。」

陸偉雄又批評，當局用《道路交通條例》控告蔡玉玲是「站不住腳」，因申請表上列明「應用作交通及運輸事宜有關的事務」，單是「應用」一詞已是爭拗點。同時，相關條例的案例相當少，幾近無涉及記者，因新聞報導而被控的案例。他認為無論是「新聞自由」、「公眾利益」，都可在法庭上作出討論，「最好就喺法庭、終審庭上釐清相關法律原則，咁到時大家就透徹了解，做到心服口服。」