教育局罕有與建制機構合辦師訓　基本法、國家安全成價值觀培訓

教育局新學年起，為新入職及在職教師提供價值觀及專業操守核心培訓。《香港01》獲悉，教育局與前人大常委范徐麗泰擔任主席的勵進教育中心將於11月中合辦兩個師訓課程，其中一個是為期六堂的「尊重法律、鞏固法治」課程，主題包括《基本法》的地位、「香港特區維護國家安全的責任」等，並暫僅邀請建制派人物如譚惠珠、梁愛詩等作為講者。 有熟悉師訓的退休校長形容，局方罕有與具政治色彩濃厚的機構合辦師訓，觀乎課程講者的政治立場一面倒，講座模式較為單向，感覺「硬銷」觀點，教育局似是「交功課。」教育局回覆查詢時，未有回應與勵進合辦的理由，僅指局方透過多元模式為教師提供培訓。勵進則解釋，兩個課程獲局方「認同」，可以推介給老師參加，故一起合辦。

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《港區國安法》在港落實後，教育局局長楊潤雄曾預告，會加強師訓，期望教師多理解國家最新發展及國家安全意識。

《香港01》發現，教育局與勵進教育中心合作，於11月中舉行一連三日的「尊重法律、鞏固法治」教師培訓課程，課程共6課，每課3小課，涉及18小時學習時數，並將課程上載至官方培訓行事曆的網頁，供教師網上登記參加。

勵進教育中心由多名重量級建制派人士於2016年3月成立，包括前人大常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩及民政事務局前局長曾德成等，目標是推動中史教育及國情，包括推出獎學金、教師國情考察及交流計劃等。

設「特區維護國家安全責任」等三講堂 對象包括輔導教師、校長

根據教育局培訓行事曆的網頁顯示，課程目標是希望透過培訓，加深教師對本港的憲制地位和法治制度的認識，「協助他們教導學生正確認識《基本法》，以及尊重法律、鞏固法治的重要性。」

課堂主題包括「香港回歸的歷史簡介及回歸前的法律制度」、「憲法是治國安邦的總章程」、「《基本法》的地位和主要內容」、「香港特區維護國家安全的責任」等，講者包括基本法委員會副主任譚惠珠、梁愛詩、經民聯立法會議員梁美芬。尚有三課的講者則仍待定， 講授語言為粵語及普通話。

另外，11月中亦會舉辦一場1.5小時的法律講座，由前大律師公會主席林定國擔任講者，范徐麗泰擔任嘉賓主持，當中設問答環節目，冀參加者藉講座「加深認識香港的法治制度，以及守法精神的可貴，從而協助他們教導學生要遵守法律、維護法治精神。」兩個課程對象是中小學升學輔導教師、副校長、校長、科主任、教師等，參加名額分別是80及120個。

教育局曾列明，新修訂的師訓課程中，新入職及優化在職教師的課程由教育局、師資培訓大學、辦學團體或學校提供，核心培訓部分更是僅由教育局提供。（資料圖片）

教育局曾列明新師訓 由教育局、大學、辦學團體或學校提供

2020/21學年起，在教師培訓新框架下，新入職教師及在職教師必須接受教師專業角色、價值觀及操守、國家及國際教育議題等核心培訓，並在限時完成指定的培訓時數。

兩個課程被列為新入職教師的選讀「選修培訓」；以及在職教師核心培訓的範疇。而教育局曾列明，有關師訓課程是由教育局、師資培訓大學、辦學團體或學校提供。

有熟悉師訓的退休校長表示，印像中未見過教育局與具政治背景的機構合辦師訓課程。（資料圖片）

退休校長：教育局與政治機構辦師訓罕見 質疑「交功課」

有熟悉師訓的退休校長表示，過往這類有政治背景的機構如團結香港基金，會以非正式的渠道致涵學校，稱可入校舉辦有關《基本法》的講座；而過去教育局舉辦有關《基本法》的師訓，不會直接以此為主題，而是滲入公民德育課程中，做法非強制，次數亦不多，「只係間唔中先有，一年幾次左右。」

他指，印像中未見過教育局與具政治背景的機構合辦師訓課程，並上載至官方網頁的培訓行事曆供教師登記參加。他指，官方與勵進合辦的課程雖然非強制所有老師參加，但屬在職教師的核心培訓，顯然是加強教師《憲法》及《基本法》的培訓。不過，他質疑，在席講者的立場單一，講座模式較為單向，似是灌輸政治正確的觀點，質疑在席老師會否被信服，課程安排感覺「硬銷」，教育局似是「交功課。」

議員質疑講者名單政治立場單一 疑灌輸單一觀點

教育界立法會議員葉建源亦批評，上述有關《基本法》的師訓課程，多個講者政治立場「側埋一邊」，未能向參與者展現議題不同的觀點，不符合公民教育原則。葉續指，師訓課程一般會委託大學或中立的自願機構舉辦，不應該與勵進教育中心等具政治色彩濃厚的機構合辦，會令人質疑課程有既定的政治立場或議題前設，向教師灌輸單一觀點，給予公眾不好的印象。

教聯會主席黃錦良則表示，近年社會有人士鼓吹「違法達義」，令年輕一代守法精神薄弱，歡迎教育局加強教師《基本法》、《憲法》及國家安全教育培訓，提升教師專業性。黃認為，局方與勵進合辦師訓課程，講者雖然一律是親建制的人士，但政治立場「唔係重點」，因為他們均是《基本法》、內地法律的專家，且熟悉兩地關係，能夠向老師講授正確的法律知識。至於課程模式會否較單向，他認為，涉及《基本法》、《憲法》等師訓，講者不能夠有太多個人意見，以向教師提供客觀的資訊，但是否需要增加交流環節有討論空間。

教育局回覆查詢時，未有回應與勵進合辦的理由，僅稱透過多元模式為教師提供培訓。（資料圖片）

教育局：拒回應合辦原因 不涉教育局其他開支

教育局回覆查詢時，未有回應與勵進合辦的理由，僅稱透過多元模式為教師提供培訓，包括由教育局同工主講、委託院校或機構舉辦、與相關機構合辦、以不同模式擔任有關課程或項目的支持單位等。

如涉及向外間機構購買服務，局方會按既定的程序進行招標，而兩個合辦課程按這一貫做法，由局方提供場地，並不涉及當局其他開支。根據資料顯示，兩個課程分別於教育局九龍塘教育服務中心，以及金鐘統一中心10樓統一會議中心舉行。

局方續指，兩個課程目標是為加深教師對香港的憲制地位和法治制度的認識，教師可按其興趣及需要而選擇報讀。

勵進：課程獲教育局「認可」推介予老師

勵進教育中心則指，上述兩個課程獲教育局「認同」，可推介給教師參加，因此局方與中心合辦有關活動。中心指，「尊重法律、鞏固法治」課程，局方除提供場地外，並沒有提供其他資助；至於另一課程，「則沒有提供任何資助。」

翻查資料，范徐麗泰於上月與特首林鄭月娥在禮賓府對談時透露，曾與教育局商討並建議，應先協助老師了解本港一國兩制、香港憲制地位，以及如何實行《港區國安法》等，又稱將會邀請內地或香港相關人士主講。林鄭當時指，「好高興勵進幫我哋手設計一啲內容，或最好同我哋培訓一啲教師。」