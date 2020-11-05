海洋公園推398元港式美食套票　入場送小食　米芝蓮雞蛋仔有份

第三波新冠肺炎疫情放緩，海洋公園於早前重開並推出多項活動吸客。海洋公園於即日起至2021年3月31日，於指定日期推出「門票連港式美食通行證」，票價跟現時優惠一樣的398元，可於園內指定地點換取一款港式街頭小食，門票有限並無需預約入園。

海洋公園表示，由即日起至2021年3月31日，推出成人398元、小童234元的優惠價門票，於指定日期獲得「門票連港式美食通行證」。（梁鵬威攝）

海洋公園表示，由即日起至2021年3月31日，推出成人398元、小童234元的優惠價門票，於指定日期獲得「門票連港式美食通行證」，在無需預約入園日期，入場時可同時享用經典特色街頭小食，在3款美食套餐中任選其一，名單包括外脆內軟的米芝蓮街頭小食「媽咪雞蛋仔」及著名「金茶王」冰涼透心的港式奶茶。

另外，海洋公園於早前推出的「星夜高峰Glamping」，將於本月20日至12月14日的指定日期推出（一共12晚），每個帳篷收港幣2,800元，每營最多4人。收費包括4人的兩天標準入場門票，而每個帳蓬最多可容納4人。

海洋公園表示，由即日起至2021年3月31日，推出成人398元、小童234元的優惠價門票，於指定日期獲得「門票連港式美食通行證」，在無需預約入園日期，吃到多款經典特色街頭小食。（海洋公園提供相片）

海洋公園推出露營活動「星夜高峰Glamping」於11月推出，朝9晚10再由翌日上午5時再續的Glamping票價為2800元4位。（海洋公園提供相片）