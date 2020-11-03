海洋公園Glamping今起報名　網頁未更新　兩日一夜每營索價2800元

海洋公園早前因財困需立法會財委會撥款注資，該園主席劉鳴煒曾表示，會推出多項大眾從未感受過的遊樂體驗。繼水中瑜珈及路線受爭議的秘遊南朗推出後，海洋公園本月將推出露營活動「星夜高峰Glamping」，兩日一夜4人票價為2,800元。海洋公園表示，由即日起（3日）可以報名參與，但記者於今日上午時段到網頁了解情況等，公園仍未更新資料。

海洋公園推出露營活動「星夜高峰Glamping」於11月推出，朝9晚10再由翌日上午5時再續的Glamping票價為2800元4位。（海洋公園提供相片）

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海洋公園推出的「星夜高峰Glamping」將於本月20日至12月14日的指定日期推出（一共12晚），每個帳篷收港幣2,800元，每營最多4人。收費包括4人的兩天標準入場門票，而每個帳蓬最多可容納4人。海洋公園表示，由即日起（3日）可以報名，但記者於今日上午時段到網頁了解情況等，公園仍未更新資料。

海洋公園表示，帳蓬內設有空調、基本傢俬、風扇、迷你冰箱及充電插頭等設施，Glamping位置亦坐擁無敵大海景，可在高床軟枕下與朋友、家人看日落。而淋浴設施與帳蓬相近，參加者可欣賞靜謐的星空夜海，更可環抱南區晨光風貌。內容方面，參加者可參與秘行南朗山、與海獅見面會、夜探南極奇觀及隊際遊戲挑戰，觀賞日出以及與動物大使見面，期間可到嵐灣茶座、享用早、午、晚一共三餐。