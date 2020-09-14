慶基本法頒30年　教育局促設掛國旗　倡明年辦全民國家安全教育日

教育局今（14日）向中小學校長發信，交代《基本法》頒布30周年的相關慶祝活動及具體細節，又列出校本活動年曆，建議校方按不同特別日子舉辦校本教育活動，包括於本月鼓勵學生瀏覧官方慶祝《基本法》頒布30周年的特設網頁，十一國慶日、七一特區成立紀念日或其前後日子及學校的結業禮，升掛國旗和區旗及奏唱國歌，另於明年4月就「全民國家安全教育日」設立講座及專題研習等。 教育局表明，重視推廣《基本法》教育，期望上述一系列推廣活動，可讓學生全面認識《基本法》，培養國民身份認同。

《基本法》頒布30周年，教育局舉辦連串推廣活動，建議校方按年曆推行。（資料圖片）

促鼓勵學生瀏覧特設網頁 並準備工作紙

教育局發出通函，並表明中小學校長及負責德育、公民及國民教育的教師，均應閱讀詳情，局方指，為慶祝今年《基本法》頒布30周年，遂舉辦一系列推廣活動，讓學校在新學年合適日子加強安排《基本法》校本教育活動，讓學生全面認識《基本法》，培養國民身份認同。

教育局列出校本活動年曆，建議校方在9月簡介《基本法》頒布30周年，鼓勵學生瀏覧官方特設網頁，並準備工作紙；在國慶前後日子升國旗、區旗及奏唱國歌，讓學生就國家近年發展，例如高鐵、粵港澳大灣區等進行資料搜集或專題研習等；12月4日是國家憲法日，局方建議學校於壁佈板簡介《憲法》，及設立常識問答比賽，另外在明年1月至6月舉行校本《基本法》教育活動，安排展覽、辯論、講座等學習活動。

教育局又建議，在明年4月4日《基本法》頒布紀念日，舉行設計標語等比賽，明年4月15日全民國家安全教育日，進行相關講座、專題研習活動；明年7月1日特區成立紀念日前後，升國旗、區旗及奏唱國歌。

此外，局方建議學校可帶領學生參觀金紫荊廣場、歷史博物館、《基本法》圖書館等，以增加對國民的身分認同。

▼教育局列出校本活動年曆，建議學校設《基本法》頒布30年校本教育活動▼

▼復課指引▼