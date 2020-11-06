新冠肺炎｜醫學會支持局部強制檢測　入境旅客不設豁免

本港新冠肺炎疫情反覆，存在隱形傳播鏈，政府計劃強制有病徵人士進行病毒檢測，醫學會會長蔡堅今日（6日）表示，支持局部強制檢測，如有確診者到訪的大廈、食肆，有關市民需進行測試。

醫學會今日（6日）就新冠肺炎預防措施及流感疫苗接種，對港府提出4項建議，包括與醫學會就強制性病毒檢測進行商討、入境旅客不得豁免新型冠狀病毒檢測、釐清疫苗安全性問題、以及參照小學季節性流感疫苗學校外展計劃之行政安排為幼稚園生接種疫苗。

獲豁免外交人員也需檢測

傳染病顧問委員會聯席主席曾殷祈在記者會上表示，該會樂意與政府就不同方案與其可行性進行討論，但政府亦要考慮香港對病毒的檢測能力，斟酌實行強制檢測範圍。醫學會會長蔡堅指出，現階段沒有必要實行全民強制檢測，但會支持局部強制檢測，如為有確診者到訪的大廈、食肆進行測試。

傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠提出，政府不應豁免入境香港旅客新型冠狀病毒檢測。他指出第三波疫情就是因海員被豁免檢疫而引起，如今每月依然有4萬人豁免檢疫入境，當中存在爆發第四波疫情的隱患。他建議政府即使因其他因素，如外交禮節而豁免部分入境人士檢疫隔離，亦應為他們於在港停留的14日內進行至少2次病毒檢測，並紀錄他們的行踪。蔡堅亦形容，入境措施不應「好似無掩雞籠咁」。

香港醫學會今日召開記者招待會，就新冠肺炎預防措施及流感疫苗接種，對港府提出4項建議。（黃穎津攝）

香港醫學會促政府釐清疫苗安全性

就流感疫苗接種問題，韓國和台灣出現有人接種流感疫苗後死亡個案，雖然當局澄清與疫苗無關，但仍令不少市民對接種疫苗卻步。陳以誠表示，醫學會認為尚未有證據顯示流感疫苗在香港會引起嚴重不良事件，政府應加強宣傳力度，釐清疫苗安全性問題。

陳以誠建議政府參照小學季節性流感疫苗學校外展計劃之行政安排，為參加幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心「2020／21季節性流感疫苗學校外展的私家醫處理購買、存儲及運輸安排，並協助醫生退回未使用疫苗，以提高幼兒園學生的疫苗接種率。