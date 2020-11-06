新冠肺炎．11.6｜今增6宗確診　包括印尼菲律賓外傭及機組人員

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（6日）公布新增6宗確診個案，全為輸入個案，再度本地零確診，患者累計5,362人。旅遊業重挫，由業界成立的監管機構旅遊業議會因失去印花徵費收入，上年度錄得約1,000萬元赤字，消息指擬裁員三分一止血。

新冠肺炎｜旅議會現千萬赤字 消息：裁員三分一 現金僅夠捱半年

【21:12】新型冠狀病毒肺炎疫情重創旅遊業，不少旅行社近月來都零收入。連帶靠旅行社印花徵費為主要收入的旅遊業議會，收入亦大減40%，2019/2020年度更錄得逾1,000萬元虧損。總幹事陳張樂怡於年報中表示，議會因印花徵費收入驟失，而陷入嚴峻財務危機。消息指，估計現時旅議會的現金流能「捱多半年」。因此裁員將「無可避免」，更非「裁幾個人就解決到」，料須大規模裁員，數量達現時員工的三分一；而其他員工亦須繼續放無薪假。

新冠肺炎｜醫學會支持局部強制檢測 入境旅客不設豁免

【19:35】本港新冠肺炎疫情反覆，存在隱形傳播鏈，政府計劃強制有病徵人士進行病毒檢測，醫學會會長蔡堅今日表示，支持局部強制檢測，如有確診者到訪的大廈、食肆，有關市民需進行測試。

香港醫學會今日召開記者會，就新冠肺炎預防措施及流感疫苗接種，對港府提出4項建議。（黃穎津攝）

元朗太陽島英文幼稚園爆發上呼吸道感染 專家籲市民防疫勿鬆懈

【18:02】近兩周本港共錄得14宗院舍或學校爆發上呼吸道感染個案，涉及122人。衞生防護中心今日公布，太陽島英文幼稚園元朗分校，亦錄得上呼吸道感染爆發，涉及34名學童，全部人情況穩定無需入院。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，從市民向私家醫生求診的數據，每千宗有17.2宗出現上呼吸道病徵，較三個星期前的9.7宗增加近一倍。他估計或因市民、學童等外出活動時，防疫意識鬆懈所致，呼籲市民提高警覺。

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【16:12】天瑞邨辦事處得悉有新型肺炎確診者在確診前曾到過位於天瑞邨內的7人足球場，於今天（2020年11月6日）關閉該足球場進行徹底消毒。該名患者是#5354 40歲男子，傳染期曾接送兒子到多個地點踢足球。

至目前為止，天瑞邨辦事處暫未接獲有屋邨人員表示曾經跟該名患者有接觸，如有屋邨人員向辦事處表示曾跟該名患者有接觸，辦事處會按衞生防護中心指引處理，包括安排有關人員接受病毒檢測。

新冠肺炎｜增6宗輸入個案涉印菲外傭 隔5日再錄零本地感染

【14:13】衞生防護中心公布，今日新增6宗確診個案，包括印尼菲律賓外傭及埃塞俄比亞機組人員。衞生署發言人補充，今日暫有少於10宗初步確診個案。

昨日的第5354號個案、40歲男患者，其數名家居接觸者已入院，暫未有人確診，當局正追蹤有無其他密切接觸者。當局亦陸續於患者到過的多個地點派發樣本瓶，暫未有新增確診個案。

【12:30】消息指，本港今日新增大概6宗新冠肺炎確診個案，沒有本地個案。

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姚思榮：旅遊屬「特困行業」冀政府延保就業 每間旅社再資助8萬

【10:38】本港旅遊業停擺復業無期，有旅行社相繼倒閉，政府未能推出第三輪保就業計劃。旅遊界立法會議員姚思榮今早在港台節目表示，旅遊業是「特困行業」，希望政府因應此行業困境，延長保就業計劃半年，為每間旅行社提供8萬元津貼，以及發放每名僱員補貼，否則擔心業界再出現倒閉及裁員潮。

【10:25】傑志足球學院表示，指昨天下午接獲衛生署通知，有1名學生家長確診患上2019冠狀病毒，該家長曾於10月31日到中心門外接送學員出席訓練，惟家長本人則未有進入中心範圍。根據衛生署透露，該家長全程均有戴上口罩，而兩名學員則對病毒呈初步陰性，因此傳播風險較低。安全起見，衛生署建議A班、B班、E班停課4天(即日至11月8日)，並會個別聯絡學生及教練進行病毒檢測。賽馬會傑志中心會於即日(11月5日)進行全面消毒。

患者於10月31日下午2時後到過傑志中心，但無進內，當日更衣室有開但不開放沖身，不知患者的小朋友有否使用，現時訓練班人數最多為15人，學員練球時不需戴口罩，但離開草地範圍一定要戴口罩。

患者的子女是兩兄弟，參與傑志足球學院的3個訓練班，但患者兒子到其他足球場的行程並非傑志的課堂。現時衞生署建議學生及教練做檢測，正安排派發樣本瓶做化驗。

國泰裁員｜空服工會：有同事後悔簽約欲撤回 寧要「解僱套餐」

【09:40】國泰昨日（5日）表示，共有2613名機師及7346名機艙服務員接受新合約，機師及機艙服務員的簽約人數比例分別佔98.5%及91.6%。按此計算，即有約674名機艙服務員，及約40名機師拒簽新約離職。

國泰空中服務員工會主席王思敏今早（6日）在電台節目表示，工會理事「含淚簽新約」，因理事會需運作至明年五月底，成員對工會的承諾大於個人意願。她又稱，無簽約的同事將獲「解僱套餐」，包括長期服務金、一個月待通知金，以及無薪假的退款。不少同事知悉套餐內容後對簽約感後悔，詢問工會可否撤回簽約決定。

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼