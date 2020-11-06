理大圍城｜理大提升出入管理措施　即日起拒未獲批准訪客進入校園

去年11月多間大學亦出現堵路等情況，當中中文大學及理工大學的激烈衝突仍歷歷在目。「理大圍城」即將一周年之際，校方就宣布提升校園出入管理措施。 理大表示，考慮到去年11月在校園發生的事件，由即日起至本月底，除非須在校園執行已預先獲得校方批准的必要工作，即與教學或日常校園運作相關的工作；或取得相關部門主管的批准，大學暫不接待訪客進入校園。

▼2019年11月理大圍城情況▼

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去年11月中旬有網民發起「黎明行動」，其後演變成涉及多間大學內發生激烈衝突，尤以中大二號橋及理大噴水池外的情況最激烈，事件後多間大學都設出入校園管制。

理大：非師生需獲校方批准才可進入

據了解，理大(６日）今日向全體師生發信，校方在未來數周將收緊出入校園管制。另外，校方亦指，由今日起至11月30日，只准教職員、學生，以及有確實證據（solid evidence）證明必要進入校園、並獲學系主任或學生事務處「特別批准」的訪客進入校園。

理大回覆《香港01》時指，考慮到去年11月在校園發生的事件，校方決定提升校園出入管理措施。由即日起至本月底，除非須在校園執行已預先獲得校方批准的必要工作（與教學或日常校園運作相關的工作）；或取得相關部門主管的批准，大學暫不接待訪客進入校園。

理大今日向全體師生發信，指校方在未來數周將收緊出入校園管制。（資料圖片）

學生校董：校方不想勾起傷痛回憶及引起不安

理大學生校董陳偉僖表示，理大訪客進入校園，原先可由學生及教職員代為登記，以獲取學校QR code進入校園。不過，他指大學自上月中不斷收緊訪客登記政策，由容許即日登記，變為須前一日預先登記，再收緊至訪客登記須獲學系主任或學生事務的特別批准。陳指，曾向校方了解，對方解釋，臨近理大圍城事件一周年，不希望校園有政治活動，勾起師生傷痛回憶及引起不安。

他批評校方收緊訪客登記政策無理，作出不必要的政治審查，藉此阻止傳媒入校採訪報道，減低對理大圍城事件一周年的討論氣氛，亦未曾就此諮詢過學生意見，做法令學生反感。他指學生會將舉辦一系列相關的活動如放映會等，呼籲學生積極參與。

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城大及浸大均需訪客登記

另外，城大亦回覆表示，今年2月該校完成在校園加裝電子出入系統及加強保安措施，而教職員、現屆學生、校友及各部門的訪客，可在出示有效的身份證明文件後，進入校園。城大現正積極籌劃加強及改善現時的保安裝置工程，達至美觀及方便使用的效果。

浸會大學則指，因應去年底出現的社會事件，該校加強了校園的保安措施，包括師生進入校園時必須出示證件或拍卡，訪客進入大學範圍須得到有關部門核實造訪目的及身份，並在進入校園時登記。而因應新型肺炎的疫情浸大陸續實施了一連串防疫措拖，包括引入與出入口拍卡系統結合的健康申報機制。校方將按疫情發展和其他實際情況，不時檢討有關措施，並與持份者保持溝通。