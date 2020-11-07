逾千家長出席聖保羅書院網上入學簡介會　面試題目考本港特色小食

各直資中學正值招生，受到疫情影響，中西區名校聖保羅書院今早（7日）舉行網上中一入學簡介會，有逾千名家長收看。該校於2021/22學年共有約100個自行收生學額，去年收到約1,700份申請，即每17人爭一學位。校方指，面試題目主要與日常生活有關，例如舉出代表香港特色小食、課餘時間最希望父母如何陪伴自己等，強調問題不太複雜，毋須太擔心。

聖保羅書院今早舉行網上中一入學簡介會，有逾千名家長收看。（資料圖片）

聖保羅書院2021/22學年一如往常設有180個中一學額，扣除預留給小學部約80個學額，將會有約100個校外招生學額。校方去年收到約1,700份申請，再挑選出約650人面試。

面試於明年2月27日舉行，設有三個環節，歷時約一小時，包括英文個人面試、廣東話個人面試及小組討論。副校長鍾王婉霞表示，每組有兩個老師負責，個人面試主要考核學生的語文能力，小組討論則觀察學生聆聽及溝通技巧，是否懂得尊重他人意見。若考生欲申請以普通話面試，校方可盡量安排。

學校下學年學費維持40,400元，校方指，期望短期內學費不變。（資料圖片）

面試問題與日常生活相關 提示保持自信及笑容

鍾王婉霞指，面試題目主要與日常生活有關，例如舉出代表香港特色小食、課餘時間最希望父母如何陪伴自己、小學畢業致送什麼禮物給班主任等，強調問題不太複雜，毋須太擔心。她提供三大面試貼士，包括保持自信、眼神接觸及笑容。

聖保羅書院收生準則方面，中英文面試佔30%，小五及小六呈分試佔60%，與學校聯繫、操行及獎項等佔10%。校方將於明年3月29日公布取錄結果。學校設有10個「叩門位」，供明年中一放榜後報讀，「叩門」日期為明年7月6日及7日。校方特別提醒，有意報讀的申請者可於網上報名，毋須親自前往學校，而第一輪通知的後備生名單將不會再採用。學校下學年學費維持40,400元，設有學費減免、助學金及獎學金計劃，供有經濟需要的學生家庭申請。

校長源迪恩表示，分享當年升中經歷，笑言放榜前父母心情緊張，「前一晚打電話去報問成績。」

校長：當年升中放榜父母心情緊張 前一晚致電報館問成績

校長源迪恩表示，學校不希望培訓「倒模」的學生，希望同學在學六年，能夠尋找到自己，不論能力高低，也能發揮天賦，畢業後在各行各業做到最好，脫穎而出。源又特別向應屆小六生分享當年升中經歷，笑言放榜前父母心情緊張，「前一晚打電話去報館問成績。」源又指，學校固然重要，但個人心態更重要，自強不息，努力不懈，必可創造自己的未來。

另外，本港政局不穩，湧現退學及移民潮，被問到學校退學人數、預計收生會否受影響時，校方回覆《香港01》查詢表示，開學人數和往年相若，暫時未見有太大影響。疫情下學生難離港進行交流，校方指，本學年特別開展新計劃「SPC學院（SPC Academy）」，以網上課程及平台助學生發掘喜好，例如提供語言課程、飛行模擬課程等，「嘗試將世界帶入學校。」