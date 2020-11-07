資助小學校長：社會撕裂致退學潮　憂最壞情況如97後　縮班潮再現

香港政局不明朗，不少港人選擇移民，本港出現退學潮。資助小學校長會名譽主席張勇邦今早出席港台節目《星期六問責》時表示，社會撕裂令家長不安，故安排子女到外國或內地升學。他指，若持續出現「往外走」和「往內走」，再加上跨境生不來港讀書，最壞有如1997後，或再出現縮班潮。灣仔區校長聯會主席戴德正認為，教育局要注意趨勢，因為可能影響到學校收生的生態。

張勇邦表示，本港出現退學潮，因社會撕裂令家長不安，故安排子女到外國或內地升學。（資料圖片）

張勇邦表示，小學有出現退學潮，以他的學校為例，一般退學率是2%，今年就有3%。戴德正表示，各區均出現退學潮，其校今年8月至今已收到10多封退學信，大部分表示到外國讀書又或轉到國際學校，

教育界立法會議員葉建源認為，問題關乎到政治或社會因素，估計退學潮會持續出現，今年外國疫情嚴重，但家長繼續送子女到外地，估計當疫情平穩後，轉到外地升學人數可能更多。

教育局昨日向全港中小學發通告，建議學校於下月4日「國家憲法日」舉行推廣活動。（資料圖片）

另外，教育局昨日向全港中小學發通告，建議學校於下月4日「國家憲法日」舉行推廣活動，包括升國旗及奏唱國歌、在早會、周會或班主任課，向學生講解《憲法》的要點。

張勇邦表示，學校當日原已安排活動，認為可舉行升國旗等，其他活動則再商討。他說，會以平常心面對，不會視為政治任務，反而會視作國民教育的加強工作。

戴德正認為，屆時踏入温習周，一般不會有課外活動，如果設為憲法周的話，學校安排會較有彈性。他指，學生要認識一個國家及地方的法律，以往學科都有教授，不會視為政治任務。