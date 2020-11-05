移民引發退學潮令名校插班名額急增　專家教路如何增加勝算

近年來多了家長選擇讓子女到外國留學甚至舉家移民，這個趨勢在今個新學年未有退熱跡象，連傳統名校英華書院、拔萃女書院等都因為「退學潮」而出現學額空缺，需招收插班生填補，如果家長想幫子女把握機會，入讀更好的學校，可以做些甚麼去增加勝算？

準備筆試可做深一年題目 有才藝優勢可考慮

著名本地教育及升學顧問Ian Tsang表示，針對現時部分直資中學出現的空缺，以女拔為例，如現時就讀中一至中四的女學生本身在學業、運動或音樂等方面有超卓的表現，便值得考慮申請。

在插班過程中，必然會先有筆試作為了解學生的學術水平是否適合在有關學校就讀，其次便需要透過面試了解學生性格、態度和能力，是否配合學校教學方針。如果家長希望提高子女成功機會，當投考學術程度較高的學校時，很多時候需要準備程度深一年的題目練習。

+ 5 + 5 + 5

最後Ian Tsang強調，一般在中學階段要考慮插班轉校，應該先了解子女適應能力方面是否理想，因為在學期中轉校，需要較高的適應能力和社交能力，才能盡快融入新環境。預計今年插班生學額的競爭會相對激烈，雖然每一年類似申請情況的人數都不少， 但今年受到傳媒廣泛報導，自然會更多人留意。

面試問題暗藏扣分位 插班要考慮呈分試安排

兒童發展及升學專家Ken Sir以自身小學插班經驗分享，形式上和小一面試類似，都會和小朋友有「傾偈」環節，而使用的語言則視乎學校的教學語言而定，內容除了家常便話外也涉及很多時事題。

除了面見小朋友外，校方亦會面見家長，Ken Sir當時也和校方進行了約30分鐘的面見，其中有幾題問題家長可留意，包括：「為何要退學」、「為何選擇我們學校」等，當中最切忌批評舊校，或指出舊學校壓力太大，這些都是必定不合格的回應。

筆試方面，當時自己小朋友是插班讀四年級，校方則會安排小朋友做當年三年級下學期的卷去評定小朋友學術能力，因此如果家長有意插班，可向就讀該校的家長了解一下試卷程度。最後Ken Sir建議，轉校時一定要考量小朋友意願，畢竟插班要小朋友重新認識朋友、新環境，老師都要花時間了解他，魯莽轉校只會弄巧成拙，一般而言，小學插班最好在小三或之前，因為考慮到呈分試的影響，愈遲入學便愈難追上新校的程度。

相關文章：造句寫三文魚吞拿魚被老師圈錯 兒子：媽咪你教我做嗰啲功課錯晒