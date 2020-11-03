直私學校爆退學潮女拔招插班生　直資議會主席：預計再有學生退學

近年香港發生的社會事件，令不少港人萌生了移民的念頭，早前英國政府公布持有BNO人士，可以在明年1月31日起申請特別簽證「香港BNO簽證」，連同沒有BNO的家人也能申請到英國定居，不設名額限制，相信更會令一眾家長加速移民步伐。 根據香港警務處資料，2019年接獲的無犯罪紀錄證明書(俗稱「良民證」)的申請數字較2018年上升近41.4%，十分驚人！多間直資及私立學校校長向記者表示，自去年起校內已有學生因移民或留學而退學，人數明顯比以往多，而拔萃女書院更罕有在網頁招收明年1月入讀的中二至中五插班生。

直私學校爆退學潮 9月及1月為關鍵月份

香港直接資助學校議會主席陳狄安指，學生去海外留學而退學的情況在直私學校中是相當普遍的，以直資學校學生為例，其實不少家長早已預備小朋友到某個年齡後便會送其出國讀書，不排除疫情或社會狀況加速了他們的行動。

一般而言，退學情況主要發生在兩個時間點，一是9月前，主要為想去英國、加拿大和北半球其他國家的同學；其次是1月左右的時間，主要為紐西蘭、澳洲和南半球其他國家的同學。就陳校長所知，目前英國是較多人選擇的地方，但始終現在未完全通關，疫苗也在研發中，預計有疫苗及通關後潛在的移民或留學學生會採取行動，目前預計最快明年1、2月會再有學生退學。

陳狄安校長亦分享了自己就任的港青基信書院學校情況，今年約有十多位同學因去海外讀書而退學，學校亦馬上聯絡了「Waiting List」學生去填補空缺，但如果退學的是高中學生，則會較難招到插班生。不過陳校長強調自己學校數字只作參考，因為學校本身7成學生也是外籍人士，更多是「回老家」的情況。

女拔公開招收中一至中四插班生

拔萃女書院是不少家長心目中的「神校」，因應校內有學生退學，校方近日罕有地在學校網站公布，招收下學期1月入讀的中一至中四級別插班生，有興趣插班的學生，可在11月30日前帶備有關資料郵寄或親身前往校園遞交申請，符合條件的申請人將獲安排進行筆試，取錄的話可在明年1月入學。

另一直資學校宏信書院亦有退學情況，校長林克忠指，今年8月至今合共有8位學生因到海外升學而退學，其中小學部有5人，中學部有3人，目前所有學額已順利招收插班生填補。直資學校聖保羅男女中學附屬小學亦有回應記者查詢，校方指目前學校沒有出現退學潮，學校一切營運如常。

如學位空缺無法填補 私立學校營運將受影響

德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎

德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎表示，「退學」情況不是近期才出現的問題，早在上年疫情未封關前及社會運動爆發時已發生，不少持有外國護照的已舉家移民。與直資學校不同，私立學校每月也在收家長學費，因此如果填補不了學生空缺，對學校的營運絕對有影響。

朱校長強調，學校面對「退學潮」惟一可以做的便是做好教育工作，堅持提供更優質的教育。目前德萃小學及漢師德萃學校的確有退學情況，但感恩的是已有插班生填補所有空缺，目前大埔德萃學校及旺角漢師德萃學校插班總人數更去到「歷史新高」。

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19年「良民證」申請人數爆升 今年9月申請人數已逼近18年總和

無犯罪紀錄證明書俗稱「良民證」，是由香港警務處發出的證明文件。是到海外升學、移民時必須提供的文件之一。根據香港警務處資料，2019年合共接獲的無犯罪紀錄證明書(俗稱「良民證」)的申請數字為33,252，較2018年合共的23,524上升約41.4%。

而2020年1月至9月的「良民證」申請數字合共為21,329，以每月平均申請人數去推斷全年數字的話，相信能輕易超越2018年的總申請人數。

移民政策標準無下降 反映港人移民意慾增加

卓域集團控股有限公司移民部主管羅鈁烯表示，近年查詢各地移民的客戶的確增加不少，而真正落實移民的也多了一倍左右，但其實沒有國家特別降低移民要求。以英國為例，英國是不少港人感興趣的國家之一，目前BNO簽證仍未正式接受申請，而且由於選用BNO作取英國籍身份之用，是需要全家移居當地才可行，此限制亦令部分家庭卻步。

近來亦多了家長會考慮愛爾蘭，貪其「進可攻退可守」！因為可選擇一家取得簽證後，小朋友自己完成當地入籍「移民監」。取得愛爾蘭籍後可選擇留在當地發展、到英國居留甚至到歐盟成員國居留亦可，家長又可以留港賺錢，日後退休便可以考慮回到愛爾蘭生活。

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