新冠肺炎｜大埔兩街坊連環染疫　張竹君︰不排除大埔現隱形傳播鏈

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（7日）新增三宗確診個案，包括一宗源頭不明個案。患者為26歲男子，與家人同居於大埔廣福邨廣平樓，在大埔祟德街酒吧A Inn Club上班，張竹君呼籲該酒吧的顧客接受檢測。 另外，今日新增少於10宗初步確診個案，其中3宗感染源頭不明本地個案。其中一名初步確診男患者，居於大埔寶雅苑興和樓。張竹君指，不排除大埔可能出現隱形傳播鏈。

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大埔酒吧A Inn Club職員確診 曾光顧太和德美壽司​

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日新增的一宗本地個案感染源頭不明。患者為26歲男子（第5365宗個案），與家人同居於大埔廣福邨廣平樓，在大埔祟德街酒吧A Inn Club上班，最後上班日為10月29日。張竹君呼籲該酒吧的顧客接受檢測。

他在10月31日起出現輕微咳嗽，其後康復，但因擔心而到了王少清家庭醫學中心取樣本樽檢測，於前日（5日）交樽後確診。傳染期內，他曾於11月4日與朋友到過大埔太和中心德美壽司吃晚餐。張竹君稱，由於本港疫情未平，不排除大埔可能出現隱形傳播鏈。

另外兩宗個案為事入個案，均從英國抵港。

有患者居於大埔廣福邨。（資料圖片）

至於同為大埔街坊的初步確診患者，為一名50歲任文職男士。患者於灣仔告士打道108號光大中心上班，與家人居於大埔寶雅苑興和樓。患者妻子在沙田聖公會主風小學工作，其妻今日感口乾需送院檢測，涉事學校暫時需要停課，待檢測為陰性才會重開。患者周六及周日曾到過沙田新城市廣場，11月6日曾光顧商場內的三星台菜餐廳。