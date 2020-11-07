新冠肺炎・11.7｜增3確診2輸入　廣福邨26歲男染疫無源頭

新冠肺炎疫情未完。衞生署今日（7日）公布，新增3宗確診個案，累計個案增至5,365宗。新增個案當中，兩宗為輸入個案，兩人均由英國到港。至於餘下1宗則為本地感染，屬無源頭個案，26歲男患者居於大埔廣福邨廣平樓，於大埔祟德街8號A Inn Club酒吧工作。 另外，本港暫有少於10宗初步確診個案，包括3宗無源頭個案。3名無源頭初確患者，包括1名38歲於中環冠君大廈上班的外籍女子，居於愉景灣倚濤軒；另一人為巴籍家庭主婦，其丈夫早前確診，惟事主報稱沒有與丈夫接觸；餘下一人為50歲任文職男士，於灣仔告士打道上班，與家人居於大埔寶雅苑興和樓，妻子在主風小學工作，其妻今日感喉嚨乾需送院檢測，涉事學校暫時需要停課，待檢測為陰性才會重開。 本港疫情放緩，康文署刊憲泳灘本周二（3日）重開，今日是重開後首個周六，料會有部分市民到各沙灘度假，惟限聚令仍只限4人，市民要留意。

新冠肺炎｜泳灘重開首周末 市民除口罩曬太陽 泳客「犯禁」圍爐

【18:40】港府周二起重新開放轄下泳灘，泳客除要遵守限聚令外，上水後都必須佩戴口罩。現時，並非所有泳灘都提供救生員服務，據了解，在泳季結束後，部份泳灘只餘三數名工作人員，主要做急救工作。



今日（7日）是泳灘重開後首個周六，不少市民到石澳及淺水灣「與陽光玩遊戲」。石澳泳灘無救生員當值，泳客均大解放除下口罩呼吸新鮮空氣，不少外籍人士多於4人聚集及圍爐BBQ，偶有工作人員巡邏提醒，但泳客大多少理，沉醉陽光浴之下。

▼點擊下圖 看市民到淺水灣泳灘與陽光玩遊戲▼

+ 2 + 2 + 2

庾慧玲表示，目前尚有86名確診病人留醫，當中有7人情況危殆。（梁鵬威攝）

【17:04】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報19宗個案，無病人離世。有8名病人康復出院。目前尚有86名確診病人留醫，當中有7人情況危殆，5人情況嚴重，74人情況穩定。負壓病床數目是1,090張，使用58.9%；負壓病房數目是613間，使用率67.5%。

醫管局今日增加派發樣本包時段，8間周六有門診時段的普通科門診，在上午9時至下午1時，會派發樣本包，市民亦可選擇在周末交樣本，預計每日可派1,800至2,000個樣本包。醫管局則預留4,000個樣本包，相信足夠市民使用。

今增3確診另3宗初確診無源頭 一患者妻任教主風小學 學校需停課

【16:54】張竹君表示，本港暫有少於10宗初步確診個案，包括3宗無源頭個案。3名無源頭初確患者，包括1名38歲於中環冠君大廈上班的外籍女子，居於愉景灣倚濤軒，患者家人需接受隔離檢疫。

另一人為巴基斯坦籍42歲家庭主婦，與家人同住於元朗梁屋村翠苑，其丈夫10月19日回港後確診，惟事主報稱丈夫回港後，沒有與家人接觸。事主曾到過元朗區街市，當局要跟進哪一個街市。而事主於7月初回港，曾於駿洋邨隔離檢疫，當時病毒檢測呈陰性。

餘下一人為50歲任文職男士，於灣仔告士打道108號光大中心上班，與家人居於大埔寶雅苑興和樓，妻子在主風小學工作，其妻今日感喉嚨乾需送院檢測，涉事學校暫時需要停課，待檢測為陰性才會重開。周六及周日曾到過沙田新城市廣場，11月6日光顧商場內的三星台菜分店。

本港新增3宗確診，2宗由英國輸入，1宗為本地無源頭個案。（梁鵬威攝）

新冠肺炎｜大埔兩街坊連環染疫 張竹君︰不排除大埔現隱形傳播鏈

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增3宗確診，累計個案增至5,365宗。當中2宗屬輸入個案，均由英國到港。至於本地感染個案則有1宗，屬無源頭個案。患者為26歲男患者，居於大埔廣福邨廣平樓，於大埔祟德街8號A Inn Club酒吧工作，負責接待客人。患者10月29日最後上班，10月31日有咳，傳染期多留在家中，11月4日曾光顧太和德美壽司。張竹君建議酒吧顧客可主動做檢測。

康文署轄下泳灘重開，不少市民到淺水灣暢泳及享受陽光。（廖雁雄攝）

【11:08】消息稱，今日新增大概6宗確診個案，包括源頭不明本地個案，衞生署將舉行疫情記者會交代詳情。

新冠肺炎｜零售業重挫 廠商會：通關才有突破 要說服內地人來港

【10:24】立法會批發及零售界議員邵家輝今（7日）今早在商台節目表示，本港零售業市道已連跌20個月，現時的跌幅約為三成多，正因失去內地及外地客源。中華廠商聯合會行政總裁楊立門認為，兩地通關才能令市道有大突破，政府要決斷說服內地人來港。

▼泳灘周二（3日）重開首日情況▼

+ 8 + 8 + 8

昨日總覽：新冠肺炎．11.6｜今增6宗確診 包括印尼菲律賓外傭及機組人員

新冠肺炎｜增6宗輸入個案涉印菲外傭 隔5日再錄零本地感染

新冠肺炎｜旅議會現千萬赤字 消息：裁員三分一 現金僅夠捱半年

新冠肺炎｜醫學會支持局部強制檢測 入境旅客不設豁免

國泰裁員｜空服工會：有同事後悔簽約欲撤回 寧要「解僱套餐」

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

+ 2 + 2 + 2

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼