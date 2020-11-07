教育局長楊潤雄：科技發展令學習個人化　須增強培養人文素質

教育局局長楊潤雄今日（7日）出席一個研討會致辭時表示，疫情期間「停課不停學」，改以網上形式上課，以科技彌補不足。他指，科技發展迅速，學習模式變得「個人化」，教師身份亦由知識傳授，轉為輔導學生學習，協助學生發展個人興趣、個人知識及人際關係。他認為，若透過人工智能等發展教育，同時需要增強培養人文質素。

楊潤雄今日出席一個有關科學創新教育的研討會致辭時，疫情下本港實行「停課不停學」，改以網上形式授課，以科技彌補不足。（資料圖片）

楊潤雄今日出席一個有關科學創新教育的研討會致辭時，疫情下本港實行「停課不停學」，改以網上形式授課，以科技彌補不足。他指，科技發展為教育帶來改變，學生學習模式「個人化」，認為方向正確，令學習更加配合個人志向及能力。

不過，他指，同時要反思如何令學生把握群體生活，培養正確的價值觀，如何理解自己與國家的關係，「明白不是陶醉自己世界，而係現實世界」等。楊指，相信教師身份會有所改變，由知識傳授工作，轉為輔導學生學習，協助學生在尋求興趣、人際關係及個人知識上取得平衡。

楊潤雄又指，人工智能發展改善生活及學習，創造不同的可能性，但同時令人思考，大眾人文質素及思想上有多大改變，可否適應新的社會。

他認為，在沉醉科技發展時，最大挑戰是，當有很多新事物出現，如何維持做人基本原則及基本態度，令社會更向前發展。他認為，若透過人工智能等發展教育，同時需要增強培養人文質素。