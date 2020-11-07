新冠肺炎｜沙灘重開首周末　市民除口罩曬太陽　泳客「犯禁」圍爐

本港新冠肺炎持續，港府周二起

重新開放轄下泳灘，泳客除要遵守限聚令外，上水後都必須佩戴口罩。現時，並非所有泳灘都提供救生員服務，據了解，在泳季結束後，部份泳灘只餘三數名工作人員，主要做急救工作。 今日（7日）是泳灘重開後首個周六，不少市民到石澳及淺水灣「與陽光玩遊戲」。石澳泳灘無救生員當值，泳客均大解放除下口罩呼吸新鮮空氣，不少外籍人士多於4人聚集及圍爐BBQ，偶有工作人員巡邏提醒，但泳客大多少理，沉醉陽光浴之下。

+ 13 + 13 + 13

石澳泳灘今日有不少市民曬太陽玩水，偶有工作人員提醒曬太陽人士要佩戴口罩，但大部份人不予理會，有人揚手驅趕，亦有人反駁為何要針對他們。

泳灘上有數群外籍人士涉多人聚會，他們於泳灘均沒有佩戴口罩，眾人飲酒暢歡，但未見工作人員上前阻止，部份私人燒烤場內亦有多人圍爐。

市民Elsa一行4人到石澳BBQ，她稱適逢泳灘重開，特登前來燒烤，「以前年年都嚟，疫情後成年無嚟啦」，雖然燒烤場有多人聚集，但她坦言不太擔心。

淺水灣泳灘同樣有不少泳客曬日光浴，雖然他們都沒有佩戴口罩，但未見有多人聚集，人數較為疏落。現場有告示提醒泳客上水後必須戴口罩，亦不時有廣播溫馨提示。

顧太帶同小朋友到泳灘，久別沙灘大家都表現興奮。（廖雁雄攝）

顧太帶同小朋友到沙灘玩樂，認為泳灘空曠，可以除口罩「唞氣」，亦希望小朋友可以曬太陽吸收維他命D增強抵抗力。久別泳灘，小妹妹亦笑言「好期待」，坦言疫情「日日喺屋企好悶」。

陳先生就稱泳灘重開比想像中少人，不擔心泳灘人多增加風險。

疫情下市民無法外遊，港府正與新加坡籌備旅遊氣泡，Kasey稱疫情期間只能郊遊，希望疫情盡快結束，期待出國旅遊。

根據康文署指示，泳灘使用人士必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的群組聚集，以及遵守《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，身處公眾地方時須一直佩戴口罩。為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米開放。康文署會繼續在重開的泳灘設施加強清潔，而設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。