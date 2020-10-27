新冠肺炎｜一文看清下周二起重開公眾泳灘　附設燒烤場續關閉

康文署今日（27日）宣布，轄下所有刊憲泳灘將於11月3日重新開放，但不得多於進行多於4人的群組聚集，而身處公眾地方時須一直佩戴口罩。 另外，有29個泳灘在重開後至明年3月31日暫停救生員服務；而設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。

↓↓在11月至明年3月有提供救生員服務的泳灘↓↓

↓↓僅餘在11月提供救生員服務的泳灘↓↓

泳季將過 大部分重開後不設救生員服務

康文署公布，轄下所有刊憲泳灘將於11月3日重新開放。不過由於泳季一般只至10月底，因此當中29個泳灘在重開後至明年3月31日，將不設救生員服務。

深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘於重開後，每日上午8時至下午5時提供救生員服務。

至於淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘，於重開後至11月30日，會在每日上午8時至下午5時提供救生員服務。由12月1日至明年2月28日將會暫停救生員服務。

康文署指設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。（資料圖片）

花灑頭會相隔1.5米開放

康文署提醒泳灘使用人士，必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的群組聚集，以及遵守《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，身處公眾地方時須一直佩戴口罩。

署方又指，為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米開放。

康文署會繼續在重開的泳灘設施加強清潔，而設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。

↓↓因第三波疫情而再次關閉前的西貢半月灣情況↓↓

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