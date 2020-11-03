泳灘趕及入冬前重開　女士戴面罩下水：驚海水唔乾淨多過疫情

康文署早前公布，因應新冠肺炎疫情緩和，部份泳灘於今日（3日）重新開放，當中包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘，然而，泳灘使用人士必須遵守限聚令的規定，不得進行多於法例指定人數4個人的群組聚集，以及身處公眾地方時須一直佩戴口罩。 《香港01》記者前往黃金泳灘視察，現場不乏一家大小，有母子表明泳灘關閉逾5個月，遂急不及待重返耍水玩樂，更戴上面罩保護肌膚：「疫情我都冇驚過，只係覺得啲海水污糟。」亦有家長表示，年幼的兒子留家多時，遂趁機帶他到場「放電」。

穿上面罩下水的林太解釋指，此舉是為了保護皮膚，免受海水傷害。(余俊亮攝)

由兒子從屯門接載到來專程試水溫的林太，甫到沙灘後，二話不説，脫下外衣、穿上面罩落海，水深至心口是即時大叫「好凍啊！」隨即猛力向前游，上水一刻向記者表示，「只要一踢水，感受返啲水溫，當堂冇晒事。」她説，五個月內首次終於可以堂堂正正到沙灘游泳，感覺非常好，認為現時氣溫不算太低，計劃每一日下午到來游泳，「唔游水唔得呀，疫情咁耐，冇游水五個月我肥咗五吋（腰）。」認為一定要做運動才能保持健康。

林太表示，穿上面罩主要是擔心面上皮膚受到海水的傷害，並非用來防疫。（梁煥敏攝）

林太解釋，早前跟一班游水認識的朋友到沙灘下水，但泳灘未正式重開，感覺「太鬼祟」擔心觸犯法例因此放棄。早前泳池重開，她曾經到屋企附近公眾泳池暢泳，惟覺得每一天要花上10多元游泳成本較貴，加上疫情下，到泳池游泳因人與人之間距離較近，比較密集、危險，認為到沙灘暢泳更好，「望住過海，一望無際，乜嘢煩擾都冇晒，香港人而家太多嘢煩啦，又冇錢冇嘢做，嚟到呢度開心晒。」

部份泳灘今日（3日）重新開放，有一家大細專程到場玩樂。(余俊亮攝)

葉小姐（右一）表示，小朋友居家太久，顯得很苦悶及怕羞，因此要帶他外出「放電」。（梁煥敏攝）

問到他為何要戴上面罩游水，是否用來防疫時，她説，「疫情我都冇驚過，我只係覺得啲海水污糟，令到皮膚受損唔靚，用黎保護皮膚咋！」

另外，葉小姐跟三歲的兒子與一班朋友到來沙灘休息、予小朋友「放電」，她對沙灘今日重開並不知情，只是恰巧跟朋友相約。

康文署表示，根據過去多年一直沿用的安排，在11月至3月期間，重開的泳灘將採取以下的救生員服務安排，深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘於重開後，每日上午8時至下午5時提供救生員服務，至於其餘29個泳灘在重開後至明年3月31日暫停救生員服務。

康文署特別提醒泳灘使用人士，必須遵守限聚令規定，不得進行多於法例指定人數的4個人群組聚集，以及遵守《預防及控制疾病規例》規定，身處公眾地方時須一直佩戴口罩。

為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米開放，而設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。