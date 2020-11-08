新冠肺炎｜大埔疑爆隱形傳播鏈　港府安排流動檢測車一連三日派樽

本港過去一周內，先後有9名住在大埔的市民確診新型冠狀病毒肺炎，衞生防護中心不排除當區有隱形傳播鏈。政府今日（8日）中午宣布，即日起一連三日會派出檢測機構Prenetics的流動檢測車，停泊於廣福道41號恆生銀行對出的士站附近，市民可免費取樣本包及交回樣本做化驗。

檢測車停泊廣福道41號恆生銀行對出​

近一周內9名確診的患者分別住於大埔廣福邨、富善邨和寶雅苑，以及圍頭村。衞生防護中心表示，不排除該區有隱形傳播鏈，呼籲有病徵人士應盡早求醫及檢測。

政府中午宣布基於風險評估，由今日下午起開始，一連三天安排檢測承辦商Prenetics 前往大埔，透過流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶，便利及鼓勵大埔區居民或自覺有較高感染風險的人士接受免費新冠病毒檢測。

檢測承辦商流動車輛今日下午1時30分至6時，停泊在廣福道41號恆生銀行對出的士站附近，市民可前往索取及交回樣本瓶，費用全免。至於明日及後日（9日及10日）流動車輛的運作時間為上午10時至下午5時。

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政府發言人表示，檢測承辦商會向市民派發樣本瓶收集深喉唾液樣本，並會在同一地點收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。 發言人又呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士為人為己，同心抗疫，接受檢測。

大埔區內的賽馬會診所今早首次於周日派發檢測樣本包，多人排隊，約90個名額於半小時內派發完畢。