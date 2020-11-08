新冠肺炎・11.8｜增10宗確診　17日來首現雙位數　三宗源頭不明

新冠肺炎疫情未完，衞生署今日（8日）公布，新增10宗確診個案，其中3宗為本地個案，亦是源頭不明，累計個案增至5,375宗。今日本地個案當中，再有大埔居民確診，至今累計已有9名大埔街坊中招。

​【23:40】政府表示，鑑於近日先後有數名大埔區居民確診，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，政府將由明日（11月9日）起一連三天安排檢測承辦商前往大埔，透過「流動採樣亭」提供免費的採樣及檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。

政府周一起連續3天於大埔設「流動檢測亭」 提供免費採樣、檢測

流動採樣亭將設於以下三個地點：廣福邨廣惠樓旁的排球場、富善社區會堂外空地和圍頭村牌樓及涼亭之間的空地。市民可於十一月九日至十一日上午十時至下午五時，直接前往流動採樣亭即場登記及進行採樣。

確診大廈食肆｜再多一間大埔餐廳上榜 有患者曾到訪沙田主風小學

【23:00】微信小程式「粵省事」今日（8日）新增粵港通關（試運行），申請人亦可容許取得仍未推出的「港康碼」，在轉換成「粵康碼」後，在頁面上獲取通關憑證。相信是為日後中港通關作準備。

微信「粵省事」增粵港通關「試運行」 須填健康申報及傳核酸報告

【21:21】過去一周內先後有9名大埔居民確診。衞生防護中心稱，不排除區內有隱形傳播鏈。《香港01》整理9宗於大埔居住的確診個案的資料，最早通報的個案可追溯至梅窩Staycation群組，首名確診患者居於大埔圍頭村，之後傳染予親友，當中有一人居於大埔富善邨，該病人更將病毒傳染至家人，即出現第三代傳播。另外，有2名參與Staycation的確診者，同樣居於廣福邨，該邨至今有3人確診。

大埔區一星期錄9宗確診 部分涉梅窩Staycation 已現第三代傳播

新冠肺炎｜康文署周六日聯同警方巡泳灘 共發出逾800次口頭勸諭

【19:03】康文署轄下所有刊憲泳灘於上周二（3日）重新開放，署方指，職員昨日和今日（7及8日）聯同警方巡察泳灘，共發出超過800次口頭勸諭。發言人呼籲市民自律，以減低病毒在社區傳播的風險。

【18:00】大埔近一周有九名患者，政府今日下午起開始一連三天安排檢測承辦商Prenetics透過流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶。Prenetics 職員透露，截至下午近6時，派出約1,500個檢測樣本瓶。

年宵或變「真花市」 消息：港府研取消乾貨、小食攤檔

【17:30】疫情持續，多個大型展覽安排出現變數，每年重頭戲之一的維園年宵，將於明年2月初農曆新年前舉行。但據了解，港府相關政策局正探索新方案，包括承接去年取消乾貨區的做法，以及研究取消熟食攤位，以便在疫情下更有效管理人群及控制傳播風險。消息指，港府目前尚未正式「拍板」，仍在評估及研究相關風險，會再於日內開會討論，短時間內會公布最後定案。

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聖公會主風小學有教師屬密切接觸 檢測呈陰性 全校暫改網課

【17:15】大埔寶雅苑的新增50歲男病人（個案編號：5375），其妻子在沙田聖公會主風小學任教。校方今日發出通告，指該教師的鼻咽測試對病毒呈陰性，深喉唾液檢測仍需時處理。校方仍遵照衛生防護中心指示，先行於明天及後天停課兩天，而星期三或以後之安排，尚待有關深喉測試有結果才能定斷。

【17:10】醫院管理局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有五名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有5,44名確診或疑似病人康復出院。現時共有84名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中七人情況危殆，四人情況嚴重，其餘73人情況穩定。

健康碼｜傳本港須14天少於10宗本地確診 始可推內地健康碼

【17:00】旅遊及零售界紛促請盡快推出健康碼，增加粵港澳的經濟活動，港府早前一直與內地當局溝通，希望達成協議，惟本港確診個案一直未清零未能施行。《星島日報》今日引述消息指，內地當局亦明白，要求本港連續14天「零」本地感染，難度相當大，而在衞生安全為大前提下，現時正考慮折衷方案，其中一個較為可行的做法，為本港需要連續14天本地確診個案均少於10宗，並設有一套完善系統追查各個確診個案的源頭，將有助落實推出健康碼。

新冠肺炎｜大埔9居民確診 疫廈住客急取樣本瓶：陰性才能復工

【16:16】過去一周內，先後有9名大埔居民確診新型冠狀病毒肺炎，衞生防護中心不排除區內有隱形傳播鏈。大批巿民今日（8日）早上到區內政府普通科診所，但90個名額半小時內極速派完。有市民今日下午到政府檢測承辦商Prenetics的大埔廣福道流動派發點，領取檢測樣本瓶。有廣福邨居民批評：「（診所）90個（名額）邊度夠， 9,000個就差唔多！」

另有任職凍肉食品行業的大埔居民，住在出現確診個案「疫廈」廣福邨廣平樓，需待陰性結果後才能復工，今早曾前往普通科診所嘗試領取檢測樣本瓶，但當時已派完即日名額。

新冠肺炎｜今增10宗確診 17日來再破雙位數 累計9大埔居民染疫

【14:05】衞生署衞生防護中心公布，今日增加10宗確診個案，至今本港個案累計5,375宗。當中7宗為輸入個案，患者由印尼、法國、菲律賓、塞爾維亞、肯尼亞返港，當中一對分別43歲及50歲由法國返港男女，在九龍城巴豪苑家居檢疫期間確診，其他5人則在入境機場檢測對病毒呈陽性反應。有4人是外傭，分別從印尼、菲律賓及肯尼亞抵港。

其餘3宗為源頭不明的本地個案。第一宗涉及一名38歲女病人（個案編號：5372）。她於10月19日出現發燒，11月5日向一名私家醫生求診，翌日遞交深喉唾液樣本。病人於中環花園道冠君大廈工作，最後一日上班日期為10月16日。

第二宗涉及一名42歲女病人（個案編號：5373）。她於11月5日向博愛醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。其丈夫為早前一名確診病人。

第三宗涉及一名50歲男病人（個案編號：5375）。他於10月28日出現咳嗽，11月4日到浸信會醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。病人於灣仔告士打道光大中心工作，最後一日上班日期為11月6日。

新冠肺炎｜大埔疑爆隱形傳播鏈 港府安排流動檢測車一連三日派樽

【13:00】政府由今日（8日）下午起開始，一連三天安排檢測承辦商（Prenetics Limited）前往大埔，透過流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶，便利及鼓勵大埔區居民或自覺有較高感染風險的人士接受免費病毒檢測。

檢測承辦商流動車輛今日下午1時30分至6時，停泊在廣福道41號恆生銀行對出的士站附近，市民可前往索取及交回樣本瓶，費用全免。11月9日至10日流動車輛的運作時間為上午10時至下午5時。

【11:19】消息指，本港今日新增3宗新型肺炎無源頭本地個案，為昨日已公布的初步陽性個案，包括大埔寶雅苑50歲男住戶（其太太在聖公會主風小學當老師）、在中環冠君大廈工作38歲外籍女子、住元朗的42歲巴籍女子。政府將不設疫情記者會。

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健康碼︱張建宗冀逐步恢復與內地及澳門通關 盡早爭取健康碼互換

【09:09】政務司司長張建宗今（8日）於網誌撰文指，隨著國家穩步走出疫情陰霾，經濟社會快速復甦，企業復工復產，人民生活已回復正常。張續指，國家決心擴大開放 ，造就了香港經濟發展千載難逢的黃金機遇。

他又表明，會爭取盡早通過三地「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認是互相豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與內地及澳門「通關」，振興本地經濟。

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增3確診另3宗初確診無源頭 一患者妻任教主風小學 學校需停課

新冠肺炎｜大埔兩街坊連環染疫 張竹君︰不排除大埔現隱形傳播鏈

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼