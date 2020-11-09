新冠肺炎｜大埔爆疫　醫生憂隱形傳播：強制檢測未嘗不可試行

本港新冠肺炎疫情未止，大埔區連環爆疫，感染及傳染病專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（9日）於港台《千禧年代》表示，大埔已出現梅窩Staycation第二、三代傳播，他相信當區亦出現隱形傳播鏈，他指港府需加大檢測量，包括增派流動車或社區會堂派樽檢疫。 他又認為強制檢測可助爆發初期控制疫情，未嘗不可試行，建議可先以爆疫屋邨為首，但倘爆發及牽連甚廣，則可考慮整區，「如果爆得好急，政府要有果斷措施。」

感染及傳染病專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，於大埔染疫屋邨進行強制檢測未嘗不可試行。(資料圖片)

他表示，梅窩Staycation群組已出現二代或三代傳播，昨天新增的源頭不明個案則未必相關，但他指必須留神疫情發展，因出沒地點涉及小學及酒吧，期望勿牽連其他教職員及學生；至於酒吧群組方面，亦要密切注意，因該於酒吧工作的確診者，病發前兩日有接觸客人。



港府有安排承辦商出動流動車前往大埔派樽，不少市民索取。(歐嘉樂攝/資料圖片)

大埔區市民如需跨區工作 建議商量在家工作

港府有安排流動車前往大埔派樽，亦於3條確診個案的屋邨及村設採樣亭，曾祈殷相信目前大埔已有隱形傳播連，期望可再加大檢測量，包括增加流動車及開放社區會堂，以便市民進行檢測，執法者亦要加緊巡查酒吧及食肆，確保他們有跟從防疫措施；市民如懷疑自己染疫或屬相關群組，亦應主動通報。大埔區市民如需跨區工作，曾祈殷則建議，可與上司商量未來一周在家工作，並接受自願性質核酸測試，另減少社交活動，包括減少外出進食。



如果爆得好急，政府要有果斷措施

被問到是否需要進行強制檢測，他則指，疫情爆發初期，盡快進行病毒篩檢是非常有用，「強制未嘗不可試行」。至於強制範圍劃界方面，他認為可先以爆疫屋邨為首，但倘爆發及牽連甚廣，則可考慮整區，他又強調，「如果爆得好急，政府要有果斷措施。」



+ 2 + 2 + 2

疫情走勢展望方面，他指，本港一直未有辦法清零，確診數字雖仍徘佪單位數，但市民絕不可輕視，因呼吸道病毒於冬季活躍，不是口罩能完全預防，市民同時需要勤加洗手。他又提到，市民已見抗疫疲勞，他預計個案會增多，盼可維持零星數字，不期望出現大爆發。

有消息指，內地開出通關免檢疫14日條件，包括連續14日均少於10宗個案，曾認為，如屬實，相信是中央擔心窒礙本地經濟活動及有需要市民往返兩地，認為此是內地為本港特設的另類措施，他建議，相關人士應嚴加遵守防疫措施。

於同一節目受訪的大埔區議員（宏福） 姚鈞豪則指，大埔居民今次未如第三波般疫情般恐慌，但有不少居民查詢可索取樣本包地點及確診個案範圍，他又指，承辦商前來派樽的流動車，停泊在多市民出沒地方，「都好多人去拎，但未致於要排隊。」



他期望當局可做好追蹤工作，因居於廣褔邨的新個案，與其餘群組並無接觸，擔心他會在其工作的酒吧傳播，加上市民有防疫疲勞，「多多少少都有點擔心會大型爆發。」

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