政府周一起連續3天於大埔設「流動檢測亭」　提供免費採樣、檢測

新冠肺炎疫情持續，過去一周內，先後有9名大埔居民確診，衞生防護中心早前稱，不排除區內有隱形傳播鏈。政府今日深夜（8日）表示，為盡早發現社區中的患者，並中斷社區傳播鏈，由周一（9日）起一連三天安排檢測承辦商前往大埔，透過「流動採樣亭」，提供免費的採樣及檢測服務，以方便及鼓勵居民，或自覺有較高感染風險的人士，接受病毒檢測。

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

政府表示，檢測承辦商為「香港分子病理檢驗中心」，「流動採樣亭」將設於廣福邨廣惠樓旁的排球場、富善社區會堂外空地，以及圍頭村牌樓及涼亭之間的空地。政府指，市民可於11月9日至11日的上午10時至下午5時，直接前往流動採樣亭，即場登記及接受採樣。

政府發言人又稱，檢測承辦商會向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集，以及病毒檢測服務，費用全免，假如有樣本呈初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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另外，檢測承辦商（Prenetics Limited）的流動車輛，將於11月9日及10日，上午10時至下午5時，停泊在廣福道41號恆生銀行對出的士站附近，繼續向市民派發及收集深喉唾液樣本瓶。政府發言人呼籲，所有對身體狀況有懷疑的人士，應接受檢測。