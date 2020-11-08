確診大廈食肆｜再多一間大埔餐廳上榜　有患者曾到訪沙田主風小學

衞生防護中心今日（8日）公布，本港新增10宗新型肺炎確診個案，其中3宗是源頭不明的本地個案，其餘7宗均為輸入個案。該3宗源頭不明個案，分別居於愉景灣倚濤軒、元朗翠苑，以及大埔寶雅苑興和閣。另有兩宗從法國抵港的輸入個案，都居住於九龍城巴豪苑。另外，新增了3間食肆曾有確診者到訪，分別為大埔的華輝餐廳、沙田三星台菜食堂，以及九龍城德昌魚蛋粉。

另外，有患者除了光顧食肆及上班，由於其妻子於沙田聖公會主風小學工作，故男患者亦曾到小學。該學已宣布暫停面授課程。

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根據衞生防護中心資料，今日新增3宗源頭不明的本地個案，個案編號5372為一名38歲女病人，於中環花園道冠君大廈工作，居住於愉景灣倚濤軒。另一位源頭不明個案為5373號的42歲女病人，居住於元朗翠苑；餘下一位為5375號的50歲男病人，於灣仔告士打道光大中心工作，居住於大埔寶雅苑興和閣。另外，有兩宗從法國抵港的輸入個案，編號為5367及5371，二人均居於九龍城巴豪苑。

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

食肆方面則新增了3間，於大埔A Inn Club酒吧工作的5365號26歲男子，除了之前報稱到大埔永發樓德美壽司，資料顯示，他原來亦曾到訪鄉事會街13號華輝餐廳。

而5375號患者則曾到新城市廣場一期的三星台菜食堂，其妻子於沙田聖公會主風小學工作，男病人亦報稱曾到訪小學，學校已宣布暫停面授課程。至於九龍城嘉福閣德昌魚蛋粉，則有上述兩名從法國抵港的輸入個案到訪。