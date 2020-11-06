國泰裁員｜空服工會：有同事後悔簽約欲撤回　寧要「解僱套餐」

國泰昨日（5日）表示，共有2613名機師及7346名機艙服務員接受新合約，機師及機艙服務員的簽約人數比例分別佔98.5%及91.6%。按此計算，即有約674名機艙服務員，及約40名機師拒簽新約離職。 國泰空中服務員工會主席王思敏今早（6日）在電台節目表示，工會理事「含淚簽新約」，因理事會需運作至明年五月底，成員對工會的承諾大於個人意願。她又稱，無簽約的同事將獲「解僱套餐」，包括長期服務金、一個月待通知金，以及無薪假的退款。不少同事知悉套餐內容後對簽約感後悔，詢問工會可否撤回簽約決定。

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國泰空中服務員工會主席王思敏在商台節目表示，她無奈地簽署了新合約，形容是「合埋眼撳落去」，又稱如非為了工會都不會簽約。她解釋，工會理事必須為在職員工，會章規定如理事會法定人數低於現在，便需要重選。她接受不到有兩個月或以上的空窗期，讓公司繼續壓榨員工。她在港台節目說，工會理事「含淚簽新約」，因理事會需運作至明年五月底，對工會的承諾大於個人意願。

王思敏在港台節目稱，大家無奈地簽署合約，不代表同意或滿意其條款，「公司留得住個人，唔知留唔留得住個心」，很多同事均表示「簽住先」，再另作打算。她又透露，昨日無簽同事已收到解僱信，亦將獲得「解僱套餐」，包括長期服務金、一個月待通知金，以及無薪假的退款。不少同事知悉後對簽約感後悔，「寧願要個套餐」，並詢問工會可否撤回簽約決定，但她相信可能性不大。

她續稱，離職同事以轉行為主，部份人轉為從事保險及地產行業，亦有人辦自己的生意，工會會為這些同事計算「尾糧」。