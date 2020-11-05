國泰裁員｜簽約死線屆滿　逾700名機師及機艙服務員拒簽新約離職

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需最遲於昨晚（4日）簽署新合約，接受減薪方案。國泰今日中午（5日）表示，共有2,613位機師及7,346位機艙服務員已接受新合約，相當於被要求同意新合約的98.5%機師及91.6%機艙服務員。按此計算，即有約674名機艙服務員，及約40名機師拒簽新約離職，佔獲發新約的員工約6.7%。 國泰表示，感激已接受新合約的機組人員，形容新僱用條款「具市場競爭力」，使國泰可在繼續營運及重建業務期間，招納及保留優秀的機師及機艙服務員。國泰又稱，尊重部分同事選擇不再受聘於國泰，會為他們提供優於勞工法例要求的離職方案，亦不會與公司的退休金供款對沖；另外，離職者亦可獲退還2020年參與自願性特別休假計劃的薪金。

國泰稱，為了在疫後旅遊新常態下繼續營運，要求員工在昨晚期限前簽署新合約，最終在「死線」前，共有2,613位機師及7,346位機艙服務員已接受新合約，相當於被要求同意新合約的98.5%機師及91.6%機艙服務員。若按有關數據計算，即國泰原要求2,653名機師，及8,020名機艙服務員簽新約，即分別有約40及674人拒簽新約，合共約714人需離職，佔獲發新約的員工約6.7%。

對於已簽新約的員工，國泰表示感激，形容新僱用條款「具市場競爭力」，使國泰可在繼續營運及重建業務期間，招納及保留優秀的機師及機艙服務員。國泰又稱，尊重部分同事選擇不再受聘於國泰，會為他們提供優於勞工法例要求的離職方案，亦不會與公司的退休金供款對沖；另外，離職者亦可獲退還2020年參與自願性特別休假計劃的薪金。

國泰又稱，會續推行現金保留措施，將於2021年全年繼續實施高級管理層減薪安排，並於明年上半年，向非機組人員同事推出第三輪自願性特別休假計劃；同時，所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。國泰續指，重組計劃使營運現金消耗每月減少約5億港元，減至每月消耗10億至15億港元現金。

國泰︰管理層曾與兩工會7度會面 處理逾5,000項查詢

另外，國泰表示，公佈企業重組以來，管理層一直與機師及機艙服務員保持溝通，以便員工有充份資訊作出決定，期間與管理層與香港航空機組人員協會（HKAOA）及空中服務員工會（FAU）合共召開7次會議，亦舉行了7次內部實時視像論壇、持續更新內聯網超過210項答問，並處理逾5,000項查詢，讓員工得悉各項相關資訊。

國泰引述國際航空運輸協會（IATA）稱，客運需求預計於2024年才能回復至疫情前的水平，故因應需求縮減運力，預計2021年上半年的客運運力，仍會低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。整體而言，重組計劃能令營運現金消耗每月減少約5億港元，使每月消耗現金減至10億至15億港元現金。