新冠肺炎｜中環灣仔兩商廈現疫情　打工仔照返工：無得WFH

新冠肺炎疫情反覆，昨日（8日）再增3宗無源頭本地個案，其中有兩宗分別在中環冠君大廈和灣仔光大中心返工。上周二（3日）亦曾有36歲男患者在冠君大廈擔任文職。 據了解，昨日確診的50歲男患者在光大中心低層樓層工作，所在公司員工全體進行測試，並停業14日；冠君大廈先後確診的兩個案分別在49樓及44樓工作，據了解11月之後並未曾到大廈返工。

新冠肺炎疫情反覆，一名在冠君大廈擔任文職的36歲男患者確診。（袁澍攝）

光大中心門口設置體溫儀，所有員工需出示職員證並測體溫後方可進入。在大廈工作的袁小姐表示並不知道消息，不過認為疫情持續已久，不會太過驚慌，會做好防疫措施。

同樣在光大中心返工的莫先生昨日獲悉大廈有人確診，同事的群組也有流傳相關消息，但沒有特別擔心附近爆發疫情，他說自己的工作無法在家工作，「沒辦法都要返工，會小心些。」

據了解，光大中心確診個案在較低層返工，早前已經全公司消毒，員工都已經進行病毒測試，並在家工作14日。

中環冠君大廈一周內有兩單個案出現，據了解其中一個個案在49樓Citigroup返工，全層早前已經消毒清潔；昨日確診個案則在44樓工作，相關公司已經消毒清潔。據了解，先後確診的人士11月後都未有再到大廈返工。