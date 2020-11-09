新冠肺炎｜聖公會主風小學女教師初步確診　網課叫停待師生檢測

本港疫情未止，大埔區連環爆疫，包括居於寶雅苑的男子，其妻子所任教的沙田聖公會主風小學今（9日)）發出通告，交代其初步確診事宜，校方今早正式接獲衞生防護中心通知，經學校危機小組商議，原定今、明兩天網課將會取消，師生檢測安排則待定。 翻查資料顯示，該名老師負責教小三中文及普通話科，曾參加在禮堂補辦畢業禮，因有病徵須送院檢測，日前曾接受鼻咽病毒測試呈陰性，惟深喉唾液測試則呈陽性，證實初步確診。她的丈夫早前確診新型肺炎，住大埔寶雅苑。

沙田聖公會主風小學指，校方於今日凌晨接獲一名新型肺炎患者密切接觸者的老師通知，其深喉唾液病毒測試呈陽性反應，初步確診，現時其身體狀況良好。(資料圖片)

學校公告指，校方於今日凌晨接獲一名新型肺炎患者密切接觸者的老師通知，其深喉唾液病毒測試呈陽性反應，初步確診，現時其身體狀況良好。校方今早正式接獲衞生防護中心通知，亦會配合衞生防護中心發出的進一步指示。



至於與初步確診老師有密切接觸者之人數及名單，校方會向衞生防護中心提供資料，有關名單待衞生防護中心公佈。曾與初步確診老師短暫接觸的6B班畢業生，則已通知其所屬中學校長及家長，校方建議家長盡快聯絡其子弟所屬中學。

校方又指，經學校危機小組商議，原定今、明兩天網課將會取消，以便安排教職員檢測及其他措施。至於有關停課14天及安排師生進行病毒測試事宜，將待衞生防護中心聯絡後決定



公告提到，明白家長對於有老師確診事件十分擔心及關注，故學校已於今晨5:30經電子通告及家長群組，並向教育局、辦學團體、法團校董會，以及其他持分者同步發出通知。有關最新資訊，會繼續透過電子通告及家長群組儘快發放，與家長保持密緊溝通。為確保師生健康安全，學校將不對外開放，只維持基本人手運作。是日全體教職員留家工作，並進行緊急網上校務會議，稍後時間班主任將儘快透過陽光電話聯絡各位家長，關心學生情緒表現。



該名老師的同住50歲丈夫日前確診，個案編號#5375，感染源頭未明，居於大埔寶雅苑，從事文職在灣仔告士打道108號上班，周末會到沙田新城市廣場。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼