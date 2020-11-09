新冠肺炎｜何栢良指追蹤工作存盲點　批安心出行App只聞樓梯響

新冠肺炎疫情持續，過去一周先後有9名大埔居民確診，衞生防護中心不排除區內有隱形傳播鏈。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（9日）在電台節目表示，有確診者有病徵卻遲遲不求醫，潛伏期如常外出用膳，加上食肆防疫措施不足，單靠加強檢測或出現疫情反彈。 他又指，目前追蹤工作仍有盲點，靠患者憶述曾到訪地方有難度，但政府「安心出行」流動應用程式仍是「只聞樓梯響」，期望加快推出。

何栢良在電台節目中表示，有確診者有病徵卻遲遲不求醫，潛伏期如常外出用膳，加上食肆防疫措施不足，單靠加強檢測或出現疫情反彈。（資料圖片）

過去一周有9名大埔居民先後確診，最早通報的個案是梅窩Staycation群組的26歲女子，之後傳染予親友，大埔居民群組現有3個不明感染源頭。

何栢良分析，最新確診居於廣褔邨廣平樓的26歲男子（#5365）及居於寶雅苑興和閣的50歲男子（#5375）分別在10月31日及10月28日發病，但至11月7日及8日才確診，在發病後他們亦有外出用膳，加上部分食肆沒有理會政府的防疫規例，成危險所在，若不正視問題，難保再現超級傳播群組，屆時7月疫情大反彈情況或會歷史重演。

他指，第三波疫情爆發點正是的士司機聚腳點的茶餐廳，很快從高危地點傳播開去，建議市民外出用膳時多留意食肆通風系統是否良好，有否遵守政府防疫措施，有否設執檯專員等。

疫情追蹤存在盲點

何認為，目前在疫情追蹤方面仍存在盲點，情況就如有患者在大埔酒吧工作，但當局無法追蹤所有曾光顧的客人，患者亦難以準確憶述潛伏期曾到訪地方，對於政府「安心出行」流動應用程式仍是「只聞樓梯響」，認為「病毒不會等你，你做得慢，突然之間有大群組（爆發），同內地、澳門傾健康碼又再遙遙無期」。

他說，政府在大埔設街站派樣本瓶的做法值得肯定，建議當局在更多地點擺設樣本瓶自動派發機，例如地鐵站或大型商場，增加便利度下有助檢測做得更好。

至於需否為所有大埔居民強制檢測？何栢良認為檢測一定要具針對性，否則成效好低。他續指，有病徵、曾到訪高危、爆疫地方人士均鼓勵接受檢測。他指，若要安排酒吧或食肆顧客接受強制檢測，要同時強制要求出入高危場所的人士登記出入紀錄，例如留低聯絡電話號碼，一旦出現疫情可即時通知有關人士及安排檢測，否則強制檢測框架起不到作用。