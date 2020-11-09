大埔10人染疫市民排長龍檢測　疫廈居民贊成強制檢驗：啲人會郁嘛

過去一周內先後有9名大埔居民確診新型冠狀病毒肺炎，至今日（9日）再增1居民初步確診，港府今日起一連三日，於大埔設3個流動採樣亭，方便當區居民免費做病毒檢測。 在大埔富善社區會堂的採樣站，一早有約50人排隊等候做檢測，有住在染疫大廈的市民對大埔有隱形患者感擔憂，平日會消毒清潔自己單位外及公用地方，直指「啲人有腳㗎嘛，會郁㗎嘛」，建議政府應在全條屋邨做強制檢測。

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大埔區過去一周內先後累計10名居民確診或初步確診，政府在該區設採樣亭為市民即場採樣，其中在富善社區會堂外空地，早上有約50人在採樣亭外排隊，市民需先登記英文全名、身分證號碼及電話號碼，之後再由採樣員收集鼻腔和咽喉拭子樣本，由登記至採樣完畢約分半至兩分鐘。

採樣站外地下貼有紅色膠帶指示排隊位置，惟僅設8個排隊位，往後的市民未有相隔1.5米距離排隊。

登記位置及採樣位置分設在兩個帳篷，採樣的醫護人員穿全副保護裝備，採樣後市民及醫護均有清潔消毒雙手。

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八十多歲的市民翁女士稱，需等候近一小時，自己有腳痛但亦無辦法，為求安心前來做檢測。呂先生則認為流程順暢，採樣期間亦沒有不適感，他認為政府的安排不錯。

富善邨善鄰樓有兩名患者確診，與確診者住同幢大廈的潘小姐指，自己的家人是醫護人員，故平日特別注重家居防疫，「成日都消毒消毒消毒」亦會消毒家門外及鄰居門外的公用牆壁，希望做到全屋無菌。

她續指，大埔現已有眾多確診個案，最擔憂是有隱形患者，直指「啲人有腳㗎嘛，會郁㗎嘛」，政府應該要求確診個案住的大廈全幢強制檢測，有需要可為全個屋邨檢測，以截斷隱形傳播鏈。

潘小姐稱，政府應該要求確診個案住的大廈全幢強制檢測。（吳志豪攝）

其餘兩個流動採樣亭設於廣福邨廣惠樓旁的排球場和圍頭村牌樓及涼亭之間的空地。市民可於十一月九日至十一日上午十時至下午五時，直接前往流動採樣亭即場登記及進行採樣。

另外，廣福邨的廣義、廣祐及廣平樓分別有1人確診，邨內的室外排球場今早亦大排長龍，最多有約80人排隊等候採樣。

住廣福徐先生透露，等候了逾1小時，又指今日是首日做檢測，早有預計需要排隊。他認為政府在大埔甫出現較多確診個案時已安排檢測站，做法可以接受。他又稱社區或有很多隱形個案，當局既然檢測服務就前來採樣。

行動不便的陳先生亦等候了逾一小時，由太太和女兒陪同排隊，他稱平日已減少外出及用膳，並會多洗手以免感染。住同邨的陳太直指排隊多時感疲累，慶幸有椅子可坐，她對邨內有個案感擔心，形容所住的區為「重災區」，故前來檢測。

廣福的檢測站較富善佔地大，有兩位工作人員負責登記，另有兩個採樣站收集樣本，由於人流眾多，工作人員在中午已截龍並派籌，並即場加開第三個採樣的帳篷。工作人員提醒取籌號的市民於下午一時回到採樣地點，減省等候時間。