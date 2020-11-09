議員促關愛基金「開倉」助基層　羅致光：無計劃推第三輪N無津貼

新冠肺炎重創經濟，民政事務委員會今日（9日）召開會議，討論關愛基金的項目推行進度。席上有議員關注失業問題、N無津貼，追問局方會否以基金「開倉」救民，勞工及福利局局長羅致光回覆時指，強調關愛基金的成立是針對有經濟需要人士，而失業問題可靠綜援系統幫助，暫無計劃推第三輪N無津貼。

民主黨立法會議員鄺俊宇促政府「開倉」救人。（資料圖片）

民主黨立法會議員鄺俊宇表示，在疫情影響下，市道「打到殘晒」，失業率不斷上升，但關愛基金僅推出兩輪N無人士津貼，且下年年初才會派第二輪，形容津貼額「杯水車薪」。他指，關愛基金儲備達179億，促關愛基金「開倉」救人，追問會否推出第三輪N無津貼、失業援助。



勞工及福利局局長羅致光指，過去已多次解釋失業援助問題，強調關愛基金的成立是針對有經濟需要人士，而失業問題可靠綜援系統幫助。他指，暫時無計劃推第三輪N無津貼。

勞工及福利局局長羅致光表示，暫無計劃推第三輪N無津貼。（資料圖片）

批發及零售界議員邵家輝亦關注，保就業計劃月尾便完結，料有公司大幅度裁員，另外大批自僱人士在疫情間零收入，追問政府會否有失業援助去幫忙。羅致光指，實際上仍有80億承擔額，故可用僅得100億，如以保就業400億一期，即一個月支出已接近百多億，認為難透過關愛基金解決，而需透過政府推行。他指，特首、財政司司長已說過財赤問題，需審慎理財，強調如有「簡單方法係會做」，又重申防疫抗疫基金已有不同資助項目。

批發及零售界議員邵家輝亦關注失業援助問題。（資料圖片）

另外，工黨立法會議員張超雄關注「支援身體機能有輕度缺損的長者試驗計劃」、「綜合家居照顧計劃」的銜接問題，收到部分個案，輪候中途身體轉差，變成中度至嚴重缺損，變相需重新輪候，形容 「兩頭唔到岸，有服務變成無服務」，出現真空期。羅致光表示，首次聽到相關情況，「明顯係一個問題」，局方會再檢視如何處理。



民建聯立法會議員梁志祥亦關注，關愛基金會否研究於照顧者津貼方面「加碼」、降低門檻。羅致光表示，照顧者支援是很大範圍，正構思如何去做一個全面的研究，會再於福利事務委員會探討方向，望於2023年之前有進展。