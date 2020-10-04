一線免疫治療肺癌藥物獲納入關愛基金資助　料每年僅200病人受惠

醫管局藥物名冊藥事管理委員會最近通過，將免疫治療一線肺癌藥物納入關愛基金資助計劃當中。關注肺癌患者的機構指出，計劃只適用於符合特定條件的晚期肺癌患者，估計每年可惠及200 名患者，期望政府可加快考慮擴大資助範圍，讓不同類別肺癌患者亦可接受免疫治療。

癌症資訊網期望政府可加快考慮資助免疫治療在不同類別的肺癌患者上。（受訪者提供）

肺癌是本港癌症頭號殺手，患者發現時往往屬晚期階段，難以手術根治。政府首次將免疫治療一線肺癌納入關愛基金資助，癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟對此感到欣慰，他提到現時約九成的癌症新症依賴公營醫療服務，惟不少新型的癌症治療均屬自費藥物，令草根階層望而止步，一些「中產夾心人士」亦易被遺忘。

他提到，關愛基金資助只適用於生物標記測試屬高表達的晚期肺癌患者，估計每年可惠及200名患者，但仍有多於1,000 名不適合使用標靶治療的晚期肺癌患者無法獲得政府資助，期望政府可加快考慮資助免疫治療在不同類別的肺癌患者上，並建議政府參考海外患者的數據作為指引。

每年5千肺癌新症 約半不適合用標靶治療

臨床腫瘤專科醫生林美瑩指，本港每年約5,000宗的肺癌新症中，約一半患者不適合使用標靶治療，若應用免疫治療，最理想是於免疫系統未受癌細胞破壞前盡早使用免疫治療，有助提升晚期肺癌患者的存活率及生存期。