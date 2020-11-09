團結香港基金倡九龍灣設創新園區　薛永恒：訪京粵曾議拓創科中心

團結香港基金會今日（9日）發表《科技創新研究報告》，其中談及科學園、數碼港及落馬洲河套區均遠離核心商業區，然而世界多個城市的創新區域在市區建設創新園區，以推動知識轉移和商業化。報告建議，九龍東的九龍灣行動區應劃出三分之一至一半的面積，供科學園和數碼港擴展，並為大型研究機構及創新相關的政府部門等提供辦公空間。 出席基金會研討會的創科局局長薛永恒表示，上周訪問北京、廣東及深圳期間，曾與不同部委及省巿政府討論本港發展國際創科中心等議題。

團結香港基金會《科技創新研究報告》指，科學園、數碼港及落馬洲河套區均遠離核心商業區。（報告截圖）

《科技創新研究報告》提出7項建議，其中談及本港院校未能完全落實知識轉移，基金會認為，政府應增加針對知識轉移的經常性撥款，並按大學在優化後的評核框架中的表現來分配撥款，即是將撥款分配與大學表現掛鈎。

報告指出，參考美國和新加坡等經濟體，該些國家均設獨立機構，為政府提供科學諮詢，因此建議政府成立一個科學和發展辦公室，由首席科學與發展總監領導，並由學者和科學家組成，為行政長官及主要官員提供具有前瞻性的願景，提出值得關注的科學及相關產業的全球新趨勢。

報告認為，科學和發展辦公室需制訂針對公共研發撥款的整體策略，協調來源分散的研發資助，統一各部門的標準與方向，以5G為例，政府應支持相關先進技術，在公營機構一些試點推行，以孕育創新和可持續的生態系統。

報告建議，九龍灣行動區應劃出三分之一至一半的面積，供科學園和數碼港擴展，並為大型研究機構及創新相關的政府部門等提供辦公空間。（報告截圖）

香港科學園、數碼港及即將落成的落馬洲河套地區是本港主要的科創基建，但均遠離核心商業區。報告指，世界多個城市已意識到，創新區域受地理因素影響，繼而在市區設創新園區，推動知識轉移和商業化，例如波士頓創新區及「22@ 巴塞隆拿」。

就此，報告指九龍東區交通便利，鄰近大學及研發中心，擁有概念驗證場地，屬於「構建世界級創新園區的理想地點」。基金會認為，九龍灣行動區尚未開發的面積較大，為最合適的選址，建議在該處劃出三分之一至一半的面積，供科學園和數碼港擴展，並為人工智能及金融技術公司、技術轉移聯盟、大型研究機構以及創新相關的政府部門提供辦公空間。

創科局局長薛永恒表示，上周訪問北京、廣東及深圳期間，曾與不同部委及省巿政府討論本港發展國際創科中心等議題。（資料圖片）

出席基金會研討會的創科局局長薛永恒表示，期望香港利用一國兩制優勢，由金融及物流城巿轉化為國際創科中心，他在上周訪問北京、廣東及深圳期間，曾與不同部委及省巿政府討論相關等議題，認同本港應把握大灣區優勢，發展大學技術轉移及商品化。