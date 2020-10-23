中聯辦邀12政商界人士出席學「習」座談　另邀創科界、青年代表

中聯辦前日（20日）舉辦「學習國家主席習近平在深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會上的重要講話精神座談會」，邀請12名香港政商界人士出席，就香港在大灣區建設中的角色作用、香港與深圳優勢互補促進發展等交流及發表意見。 據知情者透露，除邀請12名政商界人士外，中聯辦於昨日亦分別邀請創科界和青年組織代表出席座談，包括廣東省政協常委郭基輝、立法會主席梁君彥兒子梁宏正、港區全國青聯委員陳曉鋒等，都是座上客並獲邀發言。

外界關注參與座談會的12名香港政商界人士有何來頭。據了解，全國人大常委譚耀宗、全國政協常委唐英年、基本法委員會副主任譚惠珠均有出席。至於商界方面，中華總商會會長蔡冠深和經民聯監事會主席林建岳是座上客，已故「賭王」何鴻燊女兒何超瓊亦以香港各界婦女協進會主席身份出席。

除此之外，「福建幫」盧文端及香港福建社團聯會榮譽主席吳良好都有出席，據悉盧文端是以全國僑聯副主席身份獲邀；另外，港區省級政協委員會聯誼會會長兼再出發大聯盟副秘書長施榮懷、身兼港區全國人大代表的前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，以及全國政協委員魏明德和屠海鳴同樣獲邀。

中聯辦前日（20日）舉辦「學習國家主席習近平在深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會上的重要講話精神座談會」，邀請12名香港政商界人士出席，全國政協常委唐英年是獲邀人士之一。（資料圖片/歐嘉樂攝）

除邀請12名政商界人士外，中聯辦於昨日亦分別邀請創科界和青年組織代表出席座談，包括廣東省政協常委郭基輝、港區全國青聯委員陳曉鋒（圖）等，都是座上客並獲邀發言。（資料圖片）

12名政商界人士出席的座談會在中聯辦大樓內舉辦，且由中聯辦主任駱惠寧主持，而香港青年代表的座談在「香港再出發大聯盟」的中環會址進行，由中聯辦副主任陳冬主持。據悉，中聯辦共邀請了28人出席，一半人獲邀發言，包括全國政協委員、霍震霆之子霍啟剛及立法會主席梁君彥之子梁宏正，兩人均為青年發展委員會成員；新地前聯席主席郭炳江之子、廣東省政協常委郭基煇以及「就是敢言」執行主席、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒等。

從中聯辦三場講座出席者的身份，反映了北京對港政策的未來重點，如何改善香港青年工作一直是北京對港工作「深水區」，而大灣區發展的焦點之一是如何推動香港與深圳的創科合作發展。