中大新亞書院「NA Can」入不敷支本月底結業　知名紅豆冰或成絕唱

今日（9日）有網民稱，香港中文大學新亞書院學生餐廳（俗稱「NA Can」）將於本月底結業。校方回覆《香港01》查詢時證實上述消息，解釋新型冠狀病毒肺炎疫情下，於校內用膳的學生及教職員人流減少。即使新亞書院曾減免部份管理費，但餐廳依然長期入不敷支，經營者最終決定結業。校方將招標盡快物色承辦商接手經營。

中大回覆查詢時證實，新亞餐廳將經營至11月底。結業的主要原因為過去一年受疫情影響下，於校內用膳的學生及教職員人流減少，令其生意受到影響。（資料圖片）

Facebook專頁「CUHK Secrets」今日刊登投稿指，新亞書院學生餐廳「NA Can」將於本月結業，投稿者不捨餐廳經理、收銀及水吧職員，慨嘆下一個餐廳承辦商或不再能製作出相同質素的紅豆冰，「想試就多啲幫襯，叫佢地整埋依個月啦。」

「NA Can」最為中大學生及校友熟知的食品，包括紅豆冰、芝士火腿卷、炒蛋及雙餸飯等，不少在校中大生及校友均留言稱感惋惜，有人留言指：「防疫好成功，但NA can死咗。」

為減輕餐廳的經營成本，新亞書院曾作出各項特別安排，包括減免部份管理費，惟在長期入不敷支情況下，經營者最終決定結業。（資料圖片）

中大回覆查詢時證實，新亞餐廳將經營至11月底，結業的主要原因為過去一年受疫情影響下，於校內用膳的學生及教職員人流減少，令其生意受到影響。校方指，為減輕餐廳的經營成本，新亞書院曾作出各項特別安排，包括減免部份管理費，惟在長期入不敷支情況下，經營者最終決定結業。

新亞書院尊重經營者的決定，稍後將展開招標程序，務求盡快物色合適的服務承辦商接手經營餐廳。