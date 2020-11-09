新巴城巴易手｜新公司徽號用B字加箭咀　巴士迷區議員：太多顏色

新創建早前以32億元出售城巴新巴業務，由匯達交通服務有限公司（Bravo Transport Services Limited）接手。今日（9日）匯達交通服務有限公司的新徽號出爐，徽號為一個彩色的B字，並保留城巴箭咀圖案，而Bravo Transport則分別為彩色的條紋及灰色組色。 油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席、資深巴士迷陳嘉朗則認為，新徽號的顏色太多，也不看到城巴或新巴的代表色，「無一個好solid嘅形象，市民會覺得好奇怪，睇落又似某牌子電視機型號。」他覺得作為巴士公司的母公司新徽號應該有更多的故事性，好像九巴徽號的九字是一個路線圖，港鐵的像八爪魚象徵四通八達等，「市民就咁睇聯想唔到。」

新、城兩巴向員工發出的內部通告，表示第一個候選徽號成為母企的新徽號。

新、城兩巴向員工發出的內部通告，透露母企Bravo Transport Services Limited的新徽號。

新創建早前以32億元出售城巴新巴業務，上月中成功完成收購，新母企的名稱為匯達交通服務有限公司（Bravo Transport Services Limited），並設計出3個新徽號供員工投票選擇。投票結果今日出爐，以選擇一的彩色B字箭咀的徽號最受歡迎，奪得768票，成為匯達交通的新徽號。

兩工會主席及理事長均愛選項三 喜顏色夠多

有份投票的新巴職工會主席林錦標笑言，他最愛選項三，因為顏色最多，「咁新公司梗係鮮豔啲，有新感覺。」城巴職工會理事長許漢傑亦透露，投下選項三一票，同樣喜愛徽號的顏色夠多，「新巴、城巴嘅顏色都齊晒，好有代表性。」

油尖旺區議員陳嘉朗是資深巴士迷，他不太喜歡匯達交通的新徽號，認為太多顏色。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

巴士迷陳嘉朗：字體同某牌子電視機型號相似

不過，資深巴士迷陳嘉朗則持相反意見，「七彩條紋做得太幼，睇得好辛苦。而且字體同某牌子電視機型號又相似」，認為徽號不太順眼，市民亦不能夠一眼看出來是經營巴士服務的公司。

陳嘉朗說：「城巴係黃色車身，咁綠色、橙色、紫色係新巴，咁藍色又係咩呢？我哋認知就舊時中巴係藍色」，不認為徽號是特意去配色，反而令市民沒有鮮明的印象，感覺「奇怪」。

他也指出，徽號應該有更多的故事性，像九巴徽號的九字是一個路線圖，港鐵的像八爪魚象徵四通八達等，「市民就咁睇聯想唔到。」加上，很多公司都是用兩至三個色調作徽號，「九巴我哋就諗到係紅色，一睇就入腦」，所以他個人就不太喜歡新徽號。



新巴城巴：新徽號不用於巴士車身



市民幾時可以看到新徽號呢？新巴、城巴則回覆指，新徽號將會應用於與匯達交通服務有限公司相關的文件及刊物，但不會顯示於兩巴的巴士車身上；至於設計的理念會於稍後會在公司刊物內向市民分享。