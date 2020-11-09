新冠肺炎｜大埔增至10人染疫　教育局提前為全區80校教職員檢測

本港新冠肺炎疫情持續，沙田瀝源邨聖公會主風小學今日（9日）凌晨，接獲一名居住大埔的教師通知，指初步確診新型肺炎。女教師居於大埔寶雅苑，其丈夫上周六（7日）確診，連同她在內，大埔近一周有10名患者。

教育局早前公布，由今日起免費為幼稚園包括幼稚園暨幼兒中心、中小學及特殊學校的教職員，分批安排病毒檢測。局方今晚表示，理解大埔區學校關注，已聯絡檢測承辦商，可提前在本周為區內80所學校教職員提供檢測。

▼大埔廣福邨流動採樣亭 街坊排隊等候檢測▼

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本港累計個案增至5,381宗。過去一周內先後有9名大埔居民確診，衞生署今日公布，區內再增一名居民初步確診，為沙田瀝源邨聖公會主風小學教師，居於大埔寶雅苑，其同住丈夫亦於日前確診，編號為5375。

過去一周內先後有9名大埔居民確診，今日亦再增一名居民初步確診，為沙田瀝源邨聖公會主風小學教師。（資料圖片）

教育局表示，理解大埔區學校的關注，隨即聯絡檢測承辦商，並確認承辦商能調配人手，可以提前為區內共約80所中小學及幼稚園的教職員，提供免費檢測服務。局方預料，可於本星期內向上述學校派發檢測樣本樽，並安排進行檢測。

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

目標為全港約13萬名學校教職員檢測

教育局於本月3日曾表示，檢測屬自願性質，將以學校為單位，在每個學校工作天，於全港抽取約2%的教學和非教學人員，進行深喉唾液測試，目標為全港約13萬名學校教職員檢測。

此外，當局將加強特殊學校特定群組的檢測，為所有特殊學校宿舍部員工安排每三星期進行一次的重複全員檢測，並強烈呼籲學校積極配合。

▼感染風險通知流動應用程式▼

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呼籲全體教職員接受檢測

發言人亦表示，學校內人群聚集，亦會有較多的緊密接觸，鼓勵全體教職員及特殊學校的宿舍員工積極參與。若學校員工有任何身體不適，即使徵狀非常輕微，不應回校及應盡快向醫生求診以及早獲得適切診斷和治療。而較高感染風險及輕微不適的教職員及學生，亦鼓勵到醫管局的普通科門診或急症室進行檢測。