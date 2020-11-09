主風小學教師鼻咽測試陰性　驗唾液竟揭染疫　專家分析涉兩個原因

新冠肺炎疫情未止，沙田聖公會主風小學一名教師初步確診，該名教師早前接受了鼻咽測試，結果呈陰性，惟其後於深喉唾液測試呈陽性。 深喉唾液為什麼會比鼻咽拭子更加準確？中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，或因患者在接受鼻咽測試時，病毒量未足以被檢測得到，其後再做深喉唾液測試，才能驗出。而呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，深喉唾液樣本包括了三方面的分泌物，除了咽喉分泌物，亦有鼻咽、氣管的分泌物，一個好的深喉唾液樣本，敏感度不會低於鼻咽拭子，甚至可能更高。

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

+ 2 + 2 + 2

主風小學早前的通告指，該名教師在鼻咽測試結果呈陰性，而今天的通告則指，其在深喉唾液測試呈陽性。

許樹昌認為，不同日子做檢測，結果都會有分別，或因患者在接受鼻咽測試時，病毒量未足以被檢測得到，其後再做深喉唾液測試，才能驗出。

而梁子超則說，當吐出深喉唾液樣本時，樣本中包含了咽喉分泌物，亦包括從鼻咽滲到咽喉的分泌物，以及由絨毛帶到咽喉的氣管分泌物，「呼吸道上下嘅分泌物都有」。他稱，一個好的深喉唾液樣本，敏感度不會低於鼻咽拭子，甚至可能更高，因此深喉唾液測試適合大規模自願檢測時使用。

梁子超稱，一個好的深喉唾液樣本，敏感度不會低於鼻咽拭子，甚至可能更高。 （資料圖片／林若勤攝）

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10