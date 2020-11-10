01獨家｜消息：廣東企硬要14日清零　港爭取中等風險下通關碰壁

港府一直與內地商討落實推行「健康碼」通關安排，即北上可免強制檢疫14日，惟至今仍未有結果。日前傳出只要本港14日內少於10宗本地確診個案，便有機會通關。 不過可靠消息指出，雖然特首林鄭月娥上周帶領多名局北上北京商討，返港前再拜會廣東省政府，希望粵方接受香港在維持中風險疫情下可通關，即連續14日內不多於10宗本地個案。但廣東方面企硬，憂慮冬季可能出現第四波疫情，堅持本港必須連續14日零本地個案，才允通關。消息人士也指，澳門的態度同樣強硬，擔心一旦放寛香港人入境，有患者在澳門播毒，令堅守225天無本地病例的局面出現「零的突破」，而遭廣東取消通關。

消息指，廣東省嚴防第四波疫情，要求本港必須連續14日零確診才會推港版健康碼。（資料圖片 / 林若勤攝）

新冠肺炎打擊旅遊業，零售業重創，本港各界對與粵澳通關翹首以待，早已傳出內地提出「清零」是通關條件。但連特首林鄭月娥上月在接受傳媒訪問時指，目前難做到連續14天「清零」無確診個案，形容未能推出健康碼是本港的問題，內地在疫情並無問題。

近14日累計15宗本地個案 屬高風險水平

據悉，廣東省按連續14日的確診個案數字作風險評估，連續14日本地個案多於10宗是高風險；1至10宗是中風險；0宗才算是低風險。可靠消息指，由於「清零」難以做到，港府向內地爭取在疫情維持在中風險情況，可允許通關。消息人士表示，廣東省對冬季或會有第四波爆發深感憂慮，企硬不接受在中風險情況下通關，表明「香港必須連續14日零本地確診個案」，才會取消港人北上強制14日檢疫要求，即所謂通關。

近14日本港累計有15宗本地確診個案，連中風險線都失守，意味在短時間與內地互通「健康碼」的機會相當低。

粵方對南下香港免檢疫無意

雖然，港府由本月起率先容許內地港人獲免除14天檢疫回港，林鄭月娥亦多次表明，盼以此作為開端，往後可逐步有序讓兩地人員恢復往返。消息人士表示，廣東省認為這安排是單方向，對港府的做法並無意見，在防疫上絲毫不退讓，即所有人入境廣東省時，必有效核酸檢測陰性結果證明的正本或列印本，並到指定酒店或居所接受14天強制檢疫。

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澳門同樣不願放寛檢疫安排

澳門及珠海早於5月11日起已經互通「健康碼」，故澳門政府則擔心與本港互通「健康碼」後，若本港再爆發疫情，有患者到澳門，會遭廣東省方面切斷互通安排，再度不許粵居民往來，中斷旅遊業復蘇，故也對港澳通有保留，對港措拖及政策與廣東省看齊，暫時不會放寛港人到澳門的檢疫規定。

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