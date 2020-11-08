健康碼｜傳本港須14天少於10宗本地確診　始可推內地健康碼

本港新冠肺炎疫情放緩，旅遊及零售界紛促請盡快推出健康碼，增加粵港澳的經濟活動，港府早前一直與內地當局溝通，希望達成協議，惟本港確診個案一直未清零未能施行。《星島日報》今日（8日）引述消息指，內地當局亦明白，要求本港連續14天「零」本地感染，難度相當大，而在衞生安全為大前提下，現時正考慮折衷方案，其中一個較為可行的做法，為本港需要連續14天本地確診個案均少於10宗，並設有一套完善系統追查各個確診個案的源頭，將有助落實推出健康碼。

內地民眾在疫情下，需要安裝健康碼應用程式，監測追蹤行蹤，但有私隱和監控的質疑。（資料圖片/中新社）

港府早前一直和內地商討落實推行健康碼，早前有消息指本港需連續14日「零」本地個案，才推出健康碼，將風險減至最低，惟本地個案仍未斷纜。《星島日報》消息亦指，內地當局明白，按目前本港疫情走勢，「清零」14日難度相當大，但在顧及衞生安全為大前提，現時正考慮折衷方案，其中一個較為合適的做法，為本港需要連續14天本地確診個案均少於10宗，並要設有一套完善的系統追查各個確診個案的源頭，將有助落實推出健康碼。

政府研究推出流動應用程式「安心出行」，讓市民自行記下其出行記錄。（港台圖片）

星島日報引述消息還指，本港現時追蹤源頭的做法與內地不同，內地的電話號碼均為實名登記，透過大數據有助內地當局追蹤確診人士曾經前往的地方；而本港的電話號碼，並不是全部實名登記，有人用俗稱「太空卡」的儲值卡，而電訊商亦不會隨便向第三方披露其行蹤，僅靠確診者憶述到過的地方，因此現階段難以達成內地當局要求。即使政府將推出「安心出行」應用程式，有助市民記錄自己行蹤，但只屬自願參與。

早前有傳媒報道，政府將在11月中推出「安心出行」應用程式，由市民及業界自願使用；街市、餐飲場所、的士車廂、運動場所等會是首批應用地點，市民可利用手提電話掃描場所貼有的QR Code作記錄，若市民到過確診者曾到訪的地點，便會收到提示。

「安心出行」App以掃描QR code作記錄，用法與內地健康碼類似。作為比較，新加坡曾推出手提應用以Wi-Fi及藍芽數據記錄接觸史，不過當地在9月已推出新版實體追蹤器，不再需要市民在手提安裝程式，轉而派發有藍芽功能的穿戴追蹤器，不記錄個人位置，僅記錄不同追蹤器之間的近距離接觸數據。

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