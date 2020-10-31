港版健康碼｜程式命名「安心出行」　市民掃二維碼記錄行蹤

本港新型肺炎疫情未止，政府研究推出有「港版健康碼」之稱的流動應用程式「安心出行」，讓市民自行記下其出行記錄在手機中。政府指該程式會為曾到訪場所的訪客提供方便記錄，如場所出現感染個案，程式會向用戶提供感染風險通知。推行的試點預計超過260個，包括政府場所、餐廳、健身室及安老院舍等。 政府強調，該程式由市民自願參與，而資料亦不會上傳到任何中央資料庫，只會在個人手機的應用程式中記錄到訪。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

相關文件一度現食環署網頁

根據食環署網頁，政府擬推出感染風險通知流動應用程式，惟當局其後已刪除有關應用程式的文件。內容提及該程式為市民提供便利的數碼工具，自行記下其出行記錄。場所營運者自願登記及輸入場所資料，獲取其場所的二維碼，並將貼二維碼於場所的當眼位置。

市民下載應用程式後，自行在應用程式登記姓名及聯絡資料，並保存於應用程式內，資料不會上傳到任何中央資料庫，而到訪場所時自行掃瞄場所二維碼。如場所出現感染個案，流動應用程式會向用戶提供感染風險通知；如用戶發現確診，亦可分享其出行記錄予衞生防護中心，協助提供感染風險通知。

政府研究推出流動應用程式「安心出行」，讓市民自行記下其出行記錄。（港台圖片）

康文署和食環署共261個地點已張貼二維碼

當局指，應用程式適用場所為多人羣聚集及個人之間較緊密接觸的場所、有脫下口罩活動的場所等。康文署提供164個及97個場地張貼二維碼，包括包括115個體育館、45個游泳池、4個其他場地（單車館、展覽館、活動室等）；食物環境衞生署亦已提供97個場地張貼二維碼，包括23個熟食市場及74個街市。

當局又強調，計劃是由場所營運者及市民自願登記。二維碼亦將涵蓋餐廳、食肆、酒吧、健身室、卡啦ＯＫ、會所和安老院舍。