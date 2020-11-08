健康碼︱張建宗冀逐步恢復與內地及澳門通關　盡早爭取健康碼互換

政務司司長張建宗今（8日）於網誌撰文指，隨著國家穩步走出疫情陰霾，經濟社會快速復甦，企業復工復產，人民生活已回復正常。張續指，國家決心擴大開放 ，造就了香港經濟發展千載難逢的黃金機遇。他又強調，國務院副總理韓正上周五在會見訪京的行政長官林鄭月娥時，重申中央會全力支持香港，並強調香港要把握國家進入新發展階段的新機遇，積極融入國家發展大局，譜寫香港發展新篇章。 他認為，只要本港跟上時代的步伐，用好自身優勢，尤其努力建設國際創新科技中心和鞏固國際金融中心的地位，本港能更好融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區的建設和發揮在「一帶一路」國際合作中的關鍵作用，必然是本港恢復經濟增長的重要動力。 他又表明，會爭取盡早通過三地「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認是互相豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與內地及澳門「通關」，振興本地經濟。

本港疫情持續，張建宗表示，港府將會持續抗疫，加強檢測能力，亦會爭取盡早通過三地「健康碼」互換。(資料圖片/余俊亮攝)

張建宗續說，國家經濟今年第三季錄得按年增長4.9%，比首季6.8%的負增長大幅回升，他續指，近期的經濟指標包括工業增加值、服務業生產指數、社會消費品零售總額、進出口總額、固定資產投資等顯示內地經濟應會在第四季進一步增強。他認為，香港能更好融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區的建設和發揮在「一帶一路」國際合作中的關鍵作用，「這必然是我們恢復經濟增長的重要動力。」



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至於本港抗疫方面，他表示，月中開始運作的四個社區檢測中心，為市民提供付費的病毒檢測服務，每次費用為240元，形容是一大突破，短時間內能夠推出相對廉價的病毒檢測服務，實不容易。他續指，價格大幅下降原因主要是政府促成和市場力量，為本港引進了更多較大規模的病毒檢測機構，年初私營機構檢測能力每日只有不足1 000個，現在已提升至數以萬計。此外，政府為檢測機構提供社區中心作採樣場地，大大減省了場地成本。



張建宗指，隨著《香港國安法》的實施，學校有責任加強國家安全教育，教育局前天亦發出通函，整合有關「國家憲法日」的背景及參考資料，以及學與教活動建議，鼓勵學校按校情及教學情況，適切安排校本教育活動。(資料圖片)

他又提到，特區政府重視加強香港市民的國家意識和國民身份認同，尤其是青年人樹立正確的國家觀、民族觀和歷史觀。隨著《香港國安法》的實施，學校有責任加強國家安全教育，幫助學生正確認識國家及國家和香港的關係，加強學生的國民身份認同，並讓他們了解法治精神。



他表示，為便利學校趁12月4日「國家憲法日」的良機，讓學生認識《憲法》和《基本法》，教育局前天特發出通函，整合有關「國家憲法日」的背景及參考資料，以及學與教活動建議，鼓勵學校按校情及教學情況，適切安排校本教育活動，促進學生全面認識《憲法》和《基本法》，培養國民身份認同。

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