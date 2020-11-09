新冠肺炎｜大圍金獅花園疑有住戶確診　管理處指已安排承辦商消毒

本港新冠肺炎疫情持續，過去一周內先後有9名大埔居民確診，今日（9日）再增一人初步確診，累計個案增至5,381宗。而今日下午，大圍金獅花園二期接獲衞生防護中心通知，指屋苑D座金寧閣有住戶確診新冠肺炎。

大圍金獅花園管理處在大廈貼出通告指，於今日下午3時半接觸衞生防護中心通知，指金獅花園二期D座金寧閣，有住戶確診新冠肺炎，並已在醫院接受隔離。管理處亦指，已按照衞生防護中心指引，於下午4時安排承辦商消毒確診大廈的公共地方，並加強屋苑出入口、升降機等公共地方的清潔。

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

區議員：為區內第二宗個案

Facebook群組「大圍友聯盟」約晚上9時的帖文顯示，有身穿防護裝備的人員於大廈大堂駐守，門外亦放置「清潔進行中」的雪糕桶。而該帖文亦指，因大廈住戶確診，送餐及送貨員不能上樓。

該區區議員許銳宇回應指，暫時未獲衞生防護中心通知消息，但已得知金寧閣有一位住戶確診，正在醫院接受隔離治療，該大廈亦已如常讓居民出入。他續指，因疫情持續多個月，區內居民已適應新常態，沒有過度恐慌，而此個案為區內第二宗、金獅花園首宗確診個案。

▼大埔「流動採樣亭」採樣情況▼