新冠肺炎｜增6宗確診全屬輸入　返港機組人員住九龍香格里拉確診

新冠肺炎疫情未平，本港今天（9日）增6宗確診個案，全屬輸入個案。6名患者中，有4人屬機組人員，1人是海員，分別來自俄羅斯、哈薩克、沙地阿拉伯、英國等地。 本港有少於10宗初步確診，包括沙田聖公會主風小學一名教師。

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本港今天增6宗確診個案，全屬輸入個案。第5376宗個案是一名50歲男子，他是機組人員，沒有病徵，從俄羅斯乘坐SU212航班來港，11月7日抵港後入住油麻地香港九龍諾富特酒店。

第5377宗個案是一名38歲男子，他是機組人員，從哈薩克來港，乘坐RH372航班，11月7日抵港，同日出現病徵，他住在東涌迎康街1號昇薈3座。

第5378宗個案是一名38歲男子，他沒有病徵，從英國乘坐BA027航班來港，11月7日抵港。

本港今天增6宗確診個案，全屬輸入個案。6名患者中，有4人屬機組人員。（資料圖片／梁鵬威攝）

第5379宗個案是一名47歲男子，他是機組人員，沒有病徵，從沙地阿拉伯乘坐SV986航班來港，11月7日抵港後入住尖沙咀九龍香格里拉大酒店。

第5380宗個案是一名47歲女子，她是機組人員，沒有病徵，從英國乘坐VS206航班來港，11月7日抵港後入住赤鱲角香港天際萬豪酒店。

第5381宗個案是一名44歲男子，他是船員，沒有病徵，從印尼乘坐CX796航班來港，11月8日抵港。