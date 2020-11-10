何栢良倡參考內地、澳門　抵港檢疫者送酒店　警車門外看守

新冠肺炎疫情況持續，昨日4名獲豁免檢疫的機組人員確診，均在回家或到酒店後才確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，豁免檢疫者「走漏」確診已非首次，過往有接受檢疫抵港人士，在檢疫期間「不聽話去看戲」，或因溝通行政問題，擅自「剪手帶」出街。他認為，雖然政府早前宣布，月中起曾到中國以外地區的抵港人士須在酒店檢疫，不能居家檢疫，但建議可參考澳門、內地等做法，除將檢疫人士送往指定地方如酒店外，出入口亦要有政府人員、警車看守，「咁先萬無一失。」

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另外，美國輝瑞藥廠（Pfizer）昨日公布，與德國生物科技公司 BioNTech 合力研發的疫苗，自7月底以來，已有超過4.3萬人參加第三階段試驗，當中只有94人受感染，反映可90%有效預感染新冠肺炎。何栢良表示，有關新聞稿暫未顯示有多少參與測試的志願者產生嚴重罕見負作用，但估計市民接種後出現發燒、打針位置現紅腫的情況，會比接種流感疫苗較高，要待藥廠公布數據才可知悉詳情。

料港難取得輝瑞首批疫苗

何續指，這款新疫苗採用「核酸」作為成份的方法，是以往未曾試過，長遠而言，在安全問題上存在不確定性。他又預期，若然藥廠取得審批可生產，料首先在歐美地區使用，本港在今年至明年第一季，可採用的機會較微。他表示，不論明年本港是否有核准疫苗使用，但港府應及早部署接種安排，包括安排高危人士如長者等優先接種，並制定電子紀錄系統，以配合日後推行健康碼。

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