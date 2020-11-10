DONKI將軍澳店明開幕主攻家庭客　多大包裝零食　首賣柚子豬肉

日式連鎖超級市場驚安之殿堂（Don Don Donki）不斷逆市擴張，繼上月中環分店開張後，將軍澳分店亦於明日（11日）早上10時開幕，將24小時營業。將軍澳主要為住宅區，為滿足區內家庭客需求，店內引入較多家庭裝零食、防疫、寵物、運動、美妝等用品。其中，來自鹿兒島的柚子豬肉更為新店首賣產品。

DONKI將軍澳分店佔地一層，面積約16,570呎，與上月中開幕的中環分店相約。（盧翊銘攝）

DONKI將軍澳分店將於明日早上10時開幕，新店位於澳南海岸商場（Monterey Place），距離將軍澳港鐵站約10分鐘路程。新店營業時間為24小時，是繼荃灣、尖沙咀、銅鑼灣、中環後第5間分店。新店佔地一層，面積約16,570呎，與上月中開幕的中環分店相約。

與其他分店一樣，新店亦設置了2元、3元、10元等均價區。（盧翊銘攝）

由於新店位於將軍澳住宅區，為滿足家庭客需求，店內引入較多家庭裝零食、防疫、寵物、運動、美妝等用品， 貨品種類較其他分店齊全。其中，來自鹿兒島的柚子豬肉為新店首賣貨品，亦有多款美妝產品，會推出限時開店優惠。

與其他分店一樣，新店亦設置了2元、3元、10元等均價區，例如原子筆售2元、鑊鏟售10元、飯碗售15元等。而在香港僅得數間分店的日式小食店「築地銀」，將會在店內熟食區，同時開張。

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此外，新店的貨架之間的間距較遠，走廊相對較闊落，樓高一層不需多次使用電梯，顧客購物體驗將更舒適。店舖風格亦設計成「野餐時光」，天花板更放置火車軌，軌道上會有模型火車駛過。

為慶祝新店開幕，DONKI將推出一系列限時優惠和活動，例如開店日至11月15日期間，每日首200名，購滿600元的顧客，可獲贈限量版帆布袋；12月8日晚前集齊所有分店印花，則可換取禮物等。